IND vs WI: संजू सैमसन को टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर ने चेताया, कहा- मौके नहीं भुना पा रहे, समय निकलता जा रहा है

संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में 7 रन बनाकर आउट हुए। पहले टी20 में वह 12 गेंद पर 12 रन बनाकर रन आउट हुए थे।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (सोर्स- ट्विटर)

