IND vs WI: संजू सैमसन को नहीं मिला प्लेइंग इलेवन में मौका, मुकेश कुमार वनडे डेब्यू करने वाले 251वें खिलाड़ी बने

भारत बनाम वेस्टइंडीज: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई और इशान किशन पर भरोसा दिखाया गया।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू शर्मा (सोर्स-एपी फोटो)

