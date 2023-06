IND vs WI: रोहित और शुभमन के पास कैरेबियाई पिचों का अनुभव नहीं, विराट और पुजारा रहे फ्लॉप; यह खिलाड़ी रहा है संकटमोचक

डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद शुभमन गिल जैसा प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज हो या विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज हर किसी के प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा हो रही है। इस बीच सबकी निगाहें जुलाई में होने वाले कैरेबियाई दौरे पर है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फिलहाल टीम का चयन नहीं हुआ।

रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। (फाइल)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final)में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी की जगह पर सवाल उठ रहे हैं तो कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है। अजिंक्य रहाणे ने करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन यह बात रखी जानी चाहिए कि खराब फॉर्म के कारण वह टीम इंडिया से 18 महीने तक बाहर रहे थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद शुभमन गिल जैसा प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज हो या विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज हर किसी के प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा हो रही है। इस बीच सबकी निगाहें जुलाई में होने वाले कैरेबियाई दौरे पर है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फिलहाल टीम का चयन नहीं हुआ। ऐसे में बहस जारी है कि किसका चयन होगा और कौन बाहर होगा। कैरेबियाई सरजमीं पर भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन चिंताजनक इस बीच कैरेबियाई सरजमीं पर भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन चिंताजनक है। शुभमन गिल वहां अभी तक टेस्ट नहीं खेले हैं। वहीं रोहित शर्मा के पास सिर्फ दो मैचों का अनुभव है। चेतेश्वर पुजारा अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं। विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 1 शतक निकला है। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 100 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं। कैरेबियाई सरजमीं पर भारतीय ओपनर्स का प्रदर्शन टीम इंडिया के युवा ओपनर शुभमन गिल को कैरेबियाई सरजमीं पर टेस्ट मैच खेलने का कोई अनुभव नहीं है। अगर उनका टीम में चयन होता है तो वह पहली बार यहां टेस्ट मैच खेलेंगे। वहीं रोहित शर्मा ने 2016 में 2 टेस्ट मैच खेले थे। इस दौरान 2 पारियों में उन्होंने 25 के औसत से सिर्फ 50 रन बनाए। 41 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली रहे हैं फेल कैरेबियाई सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। 2016 से 2019 के बीच उन्होंने 5 मैच की 6 पारियों में 20.33 के औसत से 122 रन बनाए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक तक नहीं जड़ा है। विराट कोहली ने 2011 से 2019 के बीच 9 मैच की 13 पारियों में 35.61 के स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक जड़ा है। 200 उनका सर्वोच्च स्कोर है। अजिंक्य रहाणे का 102.80 का औसत अजिंक्य रहाणे ने साल 2016 से 2019 के बीच 6 मैचों की 8 पारियों में 102.80 के औसत से 514 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं। नाबाद 108 उनका सर्वोच्च स्कोर है। वह 3 बार नाबाद रहे हैं। गौरतलब है कि रहाणे ने डब्ल्यूटीसी फाइनल की दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की थी। वह पहली पारी में शतक से चूक गए थे,लेकिन टीम को मुश्किल से उबारा था।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram