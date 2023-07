IND Vs WI: रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज की धरती पर लगाया पहला टेस्ट शतक, यशस्वी जयसवाल के साथ मिलकर 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज की धरती पर टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक लगाया और यशस्वी के साथ मिलकर 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (सोर्स-एपी फोटो)

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शतकीय पारी खेली और यह उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का 10वां शतक रहा। वहीं उन्होंने इस मैच में यशस्वी जयसवाल के साथ मिलकर पार्टनरशिप के मामले में इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा के अलावा इस मैच के जरिए अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जयसवाल ने भी शतकीय पारी खेली। हिटमैन रोहित शर्मा का वेस्टइंडीज के खिलाफ यह तीसरा टेस्ट शतक रहा साथ ही वेस्टइंडीज की धरती पर यह उनका पहला टेस्ट शतक रहा। रोहित शर्मा ने विदेशी धरती पर इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था और यह उनका ओवरऑल विदेशी धरती पर दूसरा टेस्ट शतक रहा जबकि 8 शतक उन्होंने भारत में लगाए हैं। रोहित ने चौके के साथ पूरा किया टेस्ट करियर का 10वां शतक रोहित शर्मा ने 220 गेंदें खेलकर चौका लगाते हुए अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का 10वां शतक लगाया। उन्होंने इस मैच में 221 गेंदों पर 2 छक्के व 4 चौकों की मदद से 103 रन बनाए और आउट हो गए। टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उनका अब तक का बेस्ट स्कोर भी रहा। वहीं यशस्वी जयसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में 215 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। रोहित व यशस्वी ने विदेश में की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा और यशस्वी ने इस मैच में पहले विकेट के लिए 229 रन की साझेदारी की और यह दोनों विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली जोड़ी बन गए। इन दोनों ने 44 साल पहले गावस्कर और चेतन चौहान द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा। इन दोनों ने साल 1979 यानी 44 साल पहले यह रिकॉर्ड बनाया था जो अब टूट गया। विदेश में टेस्ट भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप 229 रन – रोहित शर्मा/यशस्वी जयसवाल (2023)

213 रन – सुनील गावस्कर/चेतन चौहान (1979)

203 क – वी मर्चेंट/मुश्ताक अली (1936) यशस्वी और रोहित एक टेस्ट में शतक लगाने वाले छठे जोड़ी बने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर किसी टेस्ट मैच की एक ही पारी में भारत की तरफ से बतौर ओपनर शतक लगाने वाले रोहित और यशस्वी छठे जोड़ी बने। इससे पहले पांच अन्य जोड़ियों ने विदेशी धरती पर यह कमाल किया था। टेस्ट की एक पारी में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बल्लेबाज विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 1936

सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 1985-86

वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ बनाम पाकिस्तान, लाहौर, 2006

वसीम जाफ़र और दिनेश कार्तिक बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2007

मुरली विजय और शिखर धवन बनाम बांग्लादेश, फतुल्लाह, 2015

यशस्वी जयसवाल और रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, रोसेउ, 2023

