IND vs WI: डेविड वॉर्नर से क्रेग ब्रेथवेट तक, रविचंद्रन अश्विन ने इन बल्लेबाजों को किया है सबसे ज्यादा आउट

रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ क्रेग ब्रेथवेट की एक नहीं चलती। भारत-वेस्टइंडीज के बीच वर्तमान टेस्ट सीरीज में मेजबान कप्तान को अश्विन ने 4 पारियों में आउट किया है। यानी वह दो टेस्ट मैच में 4 बार अश्विन की गेंद पर आउट हुए हैं।

क्रेग ब्रेथवेट को आउट करने के बाद रविचंद्रन अश्विन। (फोटो – BCCI Twitter)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद टेस्ट की दूसरी पारी में क्रेग ब्रेथवेट को एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया। ब्रेथवेट उन बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्हें दिग्गज स्पिनर ने सबसे ज्यादा बार आउट किया है। अश्विन ने सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट किया है। इस लिस्ट में सिर्फ दो दाएं हाथ का बल्लेबाज हैं। क्रेग ब्रेथवेट के अलावा स्टीव स्मिथ दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 6 बल्लेबाजों को 8 या उससे ज्यादा बार आउट किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा डेविड वॉर्नर को 11 बार आउट किया। बेन स्टोक्स को भी उन्होंने 11 बार आउट किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक को उन्होंने 9 बार आउट किया है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ, टॉम लॉथम और क्रेग ब्रेथवेट को 8-8 बार आउट किया है। स्थिम और ब्रेथवेट को छोड़कर सभी बल्लेबाज बाएं हाथ से खेलते हैं। रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ नहीं चलता क्रेग ब्रेथवेट का बल्ला रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ क्रेग ब्रेथवेट की एक नहीं चलती। भारत-वेस्टइंडीज के बीच वर्तमान टेस्ट सीरीज में मेजबान कप्तान को अश्विन ने 4 पारियों में आउट किया है। यानी वह दो टेस्ट मैच में 4 बार अश्विन की गेंद पर आउट हुए हैं। ब्रेथवेट ने अश्विन के खिलाफ 419 गेंद पर 153 रन बनाए हैं। उनका औसत 19.12 का रहा है। 8 बार वह आउट हुए हैं। Also Read Video: इशान किशन ने ऋषभ पंत के बल्ले से उनके ही अंदाज में पूरा किया अर्धशतक, फिर ‘गुरुमंत्र’ देने के लिए कहा धन्यवाद जेम्स एंडरसन से आगे निकले रविचंद्रन अश्विन रविचंद्रन अश्विन त्रिनिदाद टेस्ट की दूसरी पारी में क्रेग ब्रेथवेट को आउट करके जेम्स एंडरसन से आगे निकल गए। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज के अलावा साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 7-7 बार ब्रेथवेट को आउट किया है। वहीं मोईन अली और ट्रेंट बोल्ट ने 6-6 बार आउट किया है। सीरीज से पहले अश्विन इन पांचों गेंदबाजों से पीछे थे। उन्होंने लगातार 4 पारियों में ब्रेथवेट को आउट करके सबको पीछे छोड़ दिया।

