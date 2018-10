Ind vs WI 1st Test at Rajkot, India vs West Indies 2018 Schedule: राजकोट टेस्‍ट के दूसरे दिन (5 अक्‍टूबर) भारत ने मैच पर अपा शिकंजा कस दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में 94 रन पर वेस्टइंडीज के छह विकेट झटक कर मैच एकतरफा कर दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में नौ विकेट पर 649/9 रन का विशाल स्कोर बना पारी घोषित कर दी थी। वेस्टइंडीज अभी भारत के स्कोर से 555 रन पीछे हैं जबकि उसके चार विकेट ही शेष हैं। स्टंप्स के समय रोसटन चेस 27 और कीमो पॉल 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मोहम्मद शमी अब तक दो जबकि रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव एक-एक विकेट हासिल कर चुके हैं।

इससे पहले, मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्‍लेबाजों ने तेजी से रन बटोरना जारी रखा और कई रिकॉर्ड तोड़े। कप्‍तान विराट कोहली, स्‍थानीय खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड-बुक में अपना नाम दर्ज कराया। 2018 में टेस्‍ट क्रिकेट में 1,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली पहले बल्‍लेबाज हैं। कोहली लगातार तीन साल (2016, 18, 18) 1,000 टेस्‍ट बनाने वाले पहले भारतीय और विश्‍व क्रिकेट में पहले कप्‍तान बन गए हैं।

पहली पारी में भारत ने कुल 11 छक्‍के लगाए। इससे पहले, श्रीलंका के खिलाफ ब्रेबॉर्न टेस्‍ट, 2009 में भारतीय बल्‍लेबाजों ने 15 छक्‍के लगाए थे। एक टेस्‍ट मैच की किसी एक पारी में दो भारतीयों के चार से ज्‍यादा छक्‍के लगाने का कारनामा इस मैच में ऋषभ पंत ने चार और रवींद्र जडेजा ने पांच छक्‍के लगा। इससे पहले, ब्रेबॉर्न टेस्‍ट में वीरेंद्र सहवाग ने 7 और महेंद्र सिंह धोनी ने 6 छक्‍के लगाए थे।

भारत ने 31वीं बार टेस्‍ट क्रिकेट में 600 से ज्‍यादा का स्‍कोर बनाया। अब केवल ऑस्‍ट्रेलिया (34) ही इस मामले में टीम इंडिया से आगे है। 600 से ज्‍यादा का स्‍कोर आठवीं बार विराट कोहली की कप्‍तानी में बना है। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट मैचों में यह भारत का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर है। इससे पहले भारत ने 1959 दिल्‍ली टेस्‍ट और 1979 कानपुर टेस्‍ट में विंडीज के खिलाफ क्रमश: 644/8 तथा 644/7 बनाए थे।

विराट कोहली 24 शतकों तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्‍लेबाज हैं। कोहली ने 123 पारियों में यह कारनामा किया जबकि सर डोनाल्‍ड ब्रैडमैन ने केवल 66 पारियों में ही 24 शतक जड़ दिए थे। रवींद्र जडेजा ने अपनी 56वीं टेस्‍ट पारी में पहला शतक लगाया। अपने पहले टेस्‍ट के लिए सबसे ज्‍यादा पारी खेलने वाले क्रिकेटर्स की सूची में जडेजा अब पांचवें नंबर पर आते हैं। ऋषभ पंत अपने शतक से सिर्फ 8 रन से चूक गए। अगर वह शतक बना लेते तो लगातार मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर होते।

