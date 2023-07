IND vs WI: बेयरस्टो कांड पर राहुल द्रविड़ से 1 घंटे तक बहस करते रहे वेटर और बारटेंडर; अश्विन का यूट्यूब पर खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बेयरस्टो के आउट होने से क्रिकेट जगत बंटा हुआ है। एलेक्स कैरी ने दाएं हाथ के बल्लेबाज को स्टंप कर दिया था। बेयरस्टो कैमरून ग्रीन की शॉर्ट गेंद को डक करने के बाद क्रीज से बाहर निकले और स्टंप हो गए थे।

भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। (फोटो – बीसीसीआई)

स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया कि टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ दूसरे एशेज 2023 टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग को लेकर कैरेबियाई दौरे पर बारटेंडर और वेटर के साथ एक घंटे लंबी बहस की।अनुभवी स्पिनर ने कहा कि बारटेंडर और वेटर के साथ द्रविड़ की बातचीत के दौरान एक अन्य प्रशंसक ने राय दी कि अंपायर ने बेयरस्टो को आउट का सही निर्णय दिया। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “हम समुद्र बीच पर बैठे थे, और राहुल भाई मेरे लिए लेमन जूस लेकर आए। जॉनी बेयरस्टो आउट हैं या नहीं इस पर बारटेंडर और वेटर से उनकी एक घंटे तक चर्चा हुई। उन्होंने अपनी चर्चा में नियम और खेल भावना समेत हर पहलू पर बात की। वे सभी बहुत भावुक हैं। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, “बेयरस्टो आउट थे!” लॉर्ड्स टेस्ट में बेयरस्टो के आउट होने से क्रिकेट जगत बंटा गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बेयरस्टो के आउट होने से क्रिकेट जगत बंटा हुआ है। एलेक्स कैरी ने दाएं हाथ के बल्लेबाज को स्टंप कर दिया था। बेयरस्टो कैमरून ग्रीन की शॉर्ट गेंद को डक करने के बाद क्रीज से बाहर निकले और स्टंप हो गए थे।अश्विन ने भारत – वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज में हुई एक और घटना के बारे में भी बताया। Also Read IND vs WI: डोमिनिका टेस्ट में इशान किशन या केएस भरत? आंकड़ों में देखें कौन है बेहतर विकेटकीपर आप एक क्रिकेटर की तरह दिखते हैं रविचंद्रन अश्विन ने कहा, ” हम सब यहां डिनर के लिए गए थे। मैं, दिलीप सर, राहुल द्रविड़, विक्रम राठौड़, हम सब। हम उस समय एक रेस्टोरेंट से गुजरे। एक बूढ़ा आदमी आया और अपने कैरेबियन लहजे में हमसे पूछा, ‘क्या आप ड्रिंक करना चाहते हो? फिर अचानक उसने हम सभी को पहचानना शुरू कर दिया और अति उत्साहित होकर कहने लगा, ‘मैं तुम्हें जानता हूं। आप किसी की तरह दिखते हैं। आप एक क्रिकेटर की तरह दिखते हैं। आप अश्विन हैं। आप राहुल द्रविड़ हैं’.”

