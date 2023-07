IND vs WI: आर अश्विन ने तोड़ा कुंबले और भज्जी का रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

आर अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच की दूसरी पारी में खेल के चौथे दिन दो विकेट लेकर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

आर अश्विन और रविंद्र जडेजा (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में दो विकेट लिए और इन दो विकेट की मदद से उन्होंने दो खास रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। यही नहीं आर अश्विन अब भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने का मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अनिल कुंबले को आर अश्विन ने पीछे छोड़ा अनिल कुंबले अब भारत की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने इंडीज के खिलाफ टेस्ट में 74 विकेट लिए थे। आर अश्विन के नाम पर इस टीम के खिलाफ अब कुल 75 विकेट हो गए हैं। भारत की तरफ से टेस्ट में कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कपिल देव हैं और उनके नाम पर 89 विकेट दर्ज है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में भारत की तरफ से ज्यादा विकेट 89 – कपिल देव

75 – रविचंद्रन अश्विन

74 – अनिल कुंबले

68 – श्रीनिवास वेंकटराघवन

65 – भागवत चन्द्रशेखर हरभजन सिंह ने आगे निकले अश्विन भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके नाम पर अब कुल 712 विकेट हो गए हैं। अश्विन के इन विकेटों में एशिया इलेवन के खिलाफ लिए गए विकेट भी शामिल हैं। इससे पहले दूसरे नंबर पर हरभजन सिंह 711 विकेट के साथ मौजूद थे, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले हैं जिन्होंने कुल 956 विकेट लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले – 956

रविचंद्रन अश्विन – 712

हरभजन सिंह – 711 Also Read Rinku Singh: रिंकू सिंह ने निभाई फिनिशर की भूमिका, 2 छक्कों के साथ अर्धशतक लगाकर टीम की बचाई लाज

