India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: रविवार (21 अक्टूबर) को गुवाहाटी वनडे में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसा शॉट मारा कि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े कप्तान विराट कोहली हक्के-बक्के रह गए। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज केमर रोच की गेंद पर रोहित ने इतनी खूबसूरती से लेग साइड पर फ्लिक कर दिया कि गेंद मैदान पर एक टप्पा खाकर सीधे सीमा रेखा के पार हो गई। बीसीसीआई के वीडियो में कहा गया है कि विराट ने रोहित से पूछा- वह शॉट तुमने कैसे खेला? लेकिन वीडियो में विराट कोहली की भाव-भंगिमा देखकर लगता है कि जैसे वह इस आशंका से घिरे थे कि कहीं विरोधी टीम का कोई फील्डर वहां मौजूद न हो। जब उन्होंने गेंद को गैप में जाते देखा तो चैन की सांस ली। रोहित शर्मा के द्वारा खेला गया शॉट देखकर लगता है कि जैसे उन्होंने ताकत का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया और बड़ी आसानी से खेल दिया।

वीडियो में आ रही आवाज में कमेंटेटर भी इस शॉट के लिए रोहित की तारीफ करते हुए सुने जा रहे हैं। बता दें कि गुवाहाटी वनडे रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के नाम रहा। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के आगे वेस्ट इंडीज के द्वारा दिया गया पहाड़ जैसा लक्ष्य भी तिनके के समान लगा और स्टेडियम में मैच देख रहे लोगों का पूरा पैसा वसूल हो गया। भारत ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। विरोधी टीम के बल्लेबाजों ने एक मजबूत लक्ष्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी।

निर्धारित 50 ओवरों में वेस्ट इंडीज की टीम ने 8 विकेट खोकर 322 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 43वें वे ओवर की पहली गेंद पर ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजायरा करते हुए 117 गेंदों में 152 रन की नाबाद आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 8 छक्के जड़े। कप्तान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों में 140 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के लगाए।

