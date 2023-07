IND vs WI: हमें ऋषभ पंत की कमी खलती ही रहेगी, गाबा की जीत याद कर भावुक हुए नवदीप सैनी

नवदीप सैनी ने कहा है कि हम ऋषभ पंत को उनकी वापसी तक मिस करेंगे। फोटो सोर्स- ANI

भारतीय टेस्ट टीम में 2 साल बाद वापसी करने वाले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने टीम इंडिया से इस वक्त बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की तारीफ की है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में नवदीप सैनी ने गाबा की जीत को भी याद किया और उस वक्त के अपने इमोशंस को बताया है। सैनी के मुताबिक, गाबा की जीत एक यादगार जीत थी और ऋषभ पंत की उसमें अहम भूमिका थी। गाबा की जीत थी अद्भुत- सैनी नवदीप सैनी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में मिली जीत मुझे हमेशा यादव रहेगी और वह मेरे क्रिकेट करियर का सबसे अच्छा पल रहेगा। गाबा में खेला गया मैच एक अद्भुत मैच था, मैं उस मैच में दर्द से जूझ रहा था, लेकिन जीत की खुशी ने मेरे दर्द को कम कर दिया था। लंगड़ाते हुए मनाया था जीत का जश्न- सैनी सैनी ने आगे कहा कि जब पंत ने जोश हेजलवुड की गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिलाई थी तो मैं लंगड़ाते हुए उनके पास पहुंचा था, उस वक्त ग्राउंड में बारिश हो रही थी। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई थी मैं उछल पड़ा और जश्न मनाने लगा था, मैं उस वक्त चोट की परवाह किए बिना खुशी के मारे झूम उठा था। Also Read सुनील गावस्कर रोहित शर्मा की कप्तानी से निराश, कहा – कोच और कप्तान की कोई जवाबदेही नहीं कभी भी मैच का रूख पलट सकते हैं ऋषभ नवदीप सैनी ने ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए कहा कि गाबा की जीत में उनका अविश्वसनीय योगदान था। उन्होंने कहा कि हम सभी यह बात जानते हैं कि उनके अंदर यह करने की क्षमता थी, वह एक मैच विनर खिलाड़ी हैं और किसी भी परिस्थिति में मैच का रूख बदलने का दम रखते हैं। सैनी ने कहा कि हम सभी ऋषभ को काफी मिस करते हैं और जब तक वह वापसी नहीं कर लेंगे तब उनकी कमी खलती रहेगी।

