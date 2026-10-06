भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। लखनऊ में खेले जा रहे पहले टी20 इंटरनेशनल में टॉस हारकर पहले खेलने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के सामने 172 रन का लक्ष्य रखा है। 19.1 ओवर में पूरी वेस्टइंडीज की टीम 171 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। भारत के लिए नमन धीर ने गेंदबाजी में यादगार डेब्यू किया।

नमन धीर ने 10 दिन में ही वनडे इंटरनेशनल के बाद अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने वनडे सीरीज में भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। इस मैच में उन्होंने सेट बल्लेबाज शाई होप को 52 रन पर पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्होंने खतरनाक रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर का भी विकेट लिया।

डेब्यू टी20 इंटरनेशनल में तीन विकेट लेकर उन्होंने प्रज्ञान ओझा और अक्षर पटेल के क्लब में एंट्री कर ली है। वह भारत के लिए डेब्यू में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्पिनर बन गए हैं। ओवरऑल इस मामले में बरिंदर सरान नंबर 1 पर हैं जिन्होंने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट लिए थे। वहीं प्रज्ञान ओझा इस लिस्ट में दूसरे पर हैं।

टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (भारतीय स्पिनर)

4/21 : प्रज्ञान ओझा vs बांग्लादेश, ट्रेंट ब्रिज, 2009

प्रज्ञान ओझा vs बांग्लादेश, ट्रेंट ब्रिज, 2009 3/17 : अक्षर पटेल vs जिम्बाब्वे, हरारे, 2015

अक्षर पटेल vs जिम्बाब्वे, हरारे, 2015 3/31 : नमन धीर vs वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026

पहली पारी में क्या-क्या हुआ?

इस मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी थी। कप्तान शाई होप ने शुरू से बेहतरीन बल्लेबाजी की। फिर 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कामिल पूरन को आउट कर विकेटों का खाता खोला। फिर शिमरोन हेटमायर 5 रन पर रनआउट हो गए। छठे ओवर में अक्षर पटेल ने शून्य पर रोवमेन पॉवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया।

पॉवरप्ले में वेस्टइंडीज ने 44 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। फिर होप ने 56 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 52 रन की पारी खेली और टीम को संभाला। भारत के लिए डेब्यूटेंट नमन धीर ने तीन विकेट झटके। वहीं टी20 टीम में लौटे कुलदीप यादव ने और अक्षर पटेल को भी 2 सफलताएं मिलीं। अर्शदीप सिंह और मयंक यादव को 1-1 विकेट मिला।

IND vs WI, 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी समेत 4 खिलाड़ी बाहर, नमन धीर का T20I में डेब्यू, ये है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। नमन धीर का टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ। वहीं, इस टी20 सीरीज के लिए चुने गए वैभव सूर्यवंशी समेत चार खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





