भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। टेस्ट में जडेजा को शतक के लिए 37 मैचों का इंतजार करना पड़ा। 56वीं पारी में जब उन्होंने सेंचुरी जड़ी, तो एक अनचाही फेहरिस्त में भी शुमार हो गए। जडेजा टेस्ट में शतक ठोकने के मामले में तीसरे धीमे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। इस लिस्ट में अनिल कुंबले का नाम शीर्ष पर है, जिन्हें एक अदद सेंचुरी के लिए 151 पारियां खेलनी पड़ीं।

पहले शतक के लिए सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले भारतीय:

151 अनिल कुंबले

122 हरभजन सिंह

56 रवींद्र जडेजा

53 मनोज प्रभाकर

51 सैय्यद किरमानी

रवींद्र जडेजा 38 टेस्ट में 178 शिकार कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार 5 या उससे अधिक शिकार किए हैं। बात अगर 140 वनडे मैच की करें, तो उन्होंने 162 बार खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 36/5 रहा। वहीं 40 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में जडेजा 31 विकेट झटक चुके हैं। इस खिलाड़ी ने 218 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 3473 रन भी अपने बल्ले से बनाए हैं।

