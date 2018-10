भारतीय गेंदबाजों ने यहां पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 94 रन पर वेस्टइंडीज के छह विकेट झटक कर उसे गंभीर संकट में डाल दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में नौ विकेट पर 649 रन का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक बुरी तरह लड़खड़ाती नजर आई।

भारतीय क्रिकेटर टीम के स्पिनर हरभजन सिंह ने वेस्टइंडीज की इस हालत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। हरभजन ने इसमें लिखा- “वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे मन में आप सभी के लिए एक सवाल है। क्या ये वेस्टइंडीज की टीम रणजी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लायक है?”

वेस्टइंडीज अभी भारत के स्कोर से 555 रन पीछे है, जबकि उसके चार विकेट ही शेष हैं। स्टंप्स के समय रोसटन चेस 27 और कीमो पॉल 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मोहम्मद शमी अब तक दो जबकि रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव एक-एक विकेट हासिल कर चुके हैं।

With all due respect to West Indies Cricket but I have a question for u all…will this west Indies team qualify for Ranji quarters from the plate group? Elite se to nahin hoga #INDvsWI

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 5, 2018