IND vs WI: कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और युजवेंद्र चहल के इस कीर्तिमान की कर ली बराबरी

कुलदीप यादव और जडेजा ने मिलकर पहले मैच में 7 विकेट लिए और भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड बना डाला।

भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव (सोर्स-एपी फोटो)

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की और भारतीय टीम की जीत में उनकी गेंदबाजी की बड़ी भूमिका रही। कुलदीप यादव ने इस मैच में 3 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए और 2 ओवर मेडन भी फेंके। कुलदीप यादव के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। कुलदीप यादव ने इस प्रदर्शन के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा कुलदीप यादव ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला। कुलदीप यादव ने तेंदुलकर को छोड़ा पीछे कुलदीप यादव ने अब तक 82 वनडे मैच खेले हैं और इनमें सात बार उन्होंने एक ही मैच में चार विकेट लेने का कमाल किया है। कुलदीप ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने अपने वनडे करियर में 6 बार एक मैच में 4 विकेट लेने का कमाल किया था। एक मैच में 4 विकेट लेने के मामले में अब कुलदीप यादव सचिन से आगे निकलते हुए युजवेंद्र चहल के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। कुलदीप यादव ने भी वनडे क्रिकेट में 7 बार ऐसा किया है। वहीं भारत की तरफ से वनडे में एक मैच में 4 विकेट लेने का कमाल सबसे ज्यादा अनिल कुंबले ने किया था और उन्होंने ऐसा कमाल 10 बार किया था। वहीं रवींद्र जडेजा ने 8 बार यह उपलब्धि अपने नाम की है। वनडे में भारतीय स्पिनरों द्वारा सबसे ज्यादा बार एक ही मैच में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज 10 – अनिल कुंबले

8 -रवींद्र जडेजा

7- कुलदीप यादव

7- युजवेंद्र चहल

6 – सचिन तेंदुलकर

5 – हरभजन सिंह कुलदीप और जडेजा ने बना डाला बड़ा रिकॉर्ड इंडीज के खिलाफ कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने मिलकर 10 में से कुल 7 विकेट लिए थे। इसके बाद यह दोनों गेंदबाज भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट के एक ही मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म स्पिन जोड़ी बने। इससे पहले किसी भी वनडे मैच में भारत की तरफ से दो लेफ्ट आर्म स्पिनरों ने एक साथ इतने विकेट नहीं लिए थे। इस मैच में रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी भी काफी अच्छी रही थी और उन्होंने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 सफलता हासिल की थी। इन दोनों गेंदबाजों की वजह से ही वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 114 रन पर निपट गई थी। Also Read Asian Games: फाइनल में पहुंचने पर ही हरमनप्रीत कर पाएंगी कप्तानी, शेड्यूल आया सामने जानिए कब-कब होंगे पुरुष टीम के मुकाबले

