IND vs WI 2nd T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में रवि बिश्नोई को कुलदीप यादव के चोटिल होने के कारण खेलने का मौका मिला।

वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बादलाव हुआ। चाइनामैन गेंदबाज चुलदीप यादव के चोटिल होने के कारण इस मैच से बाहर हो गए। उनकी जगह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में मौका मिला। 22 साल के इस युवा गेंदबाज को 337 दिन बाद टी20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। उन्होंने इससे पहले पिछले साल 4 सितंबर को टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्हें चुना नहीं गया। इसके बाद किसी टी20 सीरीज में भी वह नहीं खेले। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में रवि बिश्नोई को कुलदीप यादव के चोटिल होने के कारण खेलने का मौका मिला। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव के चोटिल होने के कारण एक बदलाव हुआ। उन्होंने बताया कि कुलदीप को नेट्स प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर चोट लग गई। कुलदीप यादव बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पांड्या ने यह जानकारी नहीं दी उनकी चोट कितनी गंभीर है। अगर उनकी चोट गंभीर हुई तो वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए यह बड़ा झटका होगा।

