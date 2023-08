IND vs WI: कुलदीप यादव ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, गुयाना में भारत की जीत के रहे हीरो

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने मेजबान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत की इस जीत में कुलदीप यादव की अहम भूमिका रही। उन्होंने इस मैच में 3 विकेट लिए।

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में युजवेंद्र चहल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फोटो सोर्स- BCCI

