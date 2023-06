IND vs WI: मुकेश कुमार को इशांत शर्मा ने बताया भविष्य का सितारा, कहा- बस मैदान पर मिलनी चाहिए सही सलाह

इशांत दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथी मुकेश कुमार काफी प्रभावित हैं, जिन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश काफी साधारण इंसान हैं और उनसे जो गेंद कही जाती है वह वही डालते हैं।

मुकेश कुमार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीम में चुना गया है। (फाइल)

भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार को तीन गेंदबाजों के रूप में चुना है, जिन्हें अगर ठीक से मार्गदर्शन दिया जाए तो वे भविष्य में भारतीय तेज गेंदबाजी के सितारा बनकर उभरेंगे। इशांत दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथी मुकेश कुमार काफी प्रभावित हैं, जिन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश काफी साधारण इंसान हैं और उनसे जो गेंद कही जाती है वह वही डालते हैं। उन्हें मैदान पर सही सलाह मिली तो वे बहुत अच्छे तेज गेंदबाज बन सकते हैं। इशांत शर्मा ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर कहा, “अगर आप उनके साथ ठीक से काम करें तो उमरान मलिक लंबे समय तक देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे होंगे अर्शदीप सिंह और मेरे हिसाब से तीसरे हैं मुकेश कुमार। बहुत से लोग उनकी (मुकेश कुमार) कहानी नहीं जानते, लेकिन मैंने उनके जैसा सरल व्यक्ति नहीं देखा। आप उनसे जो गेंद फेंकने के लिए कहेंगे, वह वही गेंद फेंकेंगे!” मुकेश कुमार के आईपीएल में महंगा रहने पर किया बचाव इशांत ने मुकेश को लेकर आगे कहा, “उन्हें मैदान पर सही मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि दबाव की स्थिति आने पर उन्हें पता हो कि कौन सी गेंद डालनी है। वह आईपीएल में उनके खिलाफ खूब रन बने क्योंकि उन्होंने कठिन ओवर फेंके। कोई यह नहीं देखता कि उन्होंने किस स्थिति में गेंदबाजी की, या किस बल्लेबाज को गेंदबाजी की। सभी ने देखा कि उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए।” Also Read IND vs WI: नेट बॉलर की उम्मीद लगाकर बैठा था गाबा का यह हीरो, लेकिन भारतीय टेस्ट टीम से आ गया बुलावा सही मार्गदर्शन मिलने पर अच्छे तेज गेंदबाज बन सकते हैं इशांत शर्मा ने मुकेश कुमार को लेकर आगे कहा, ” जब रसेल खेल रहे हैं और उन्होंने 8 विकेट खो दिए हैं, तो उनके पास खोने के लिए क्या है? अगर आप एक भी यॉर्कर डालने में असफल रहे तो वह आपको छक्का मार देगा। इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर उनका सही मार्गदर्शन किया जाए तो वह एक बहुत अच्छे तेज गेंदबाज बन सकते हैं।”

