IND vs WI: इशान किशन ने पिछली 15 पारियों में एक बार भी 40 रन नहीं बनाए हैं, पूर्व ओपनर ने यशस्वी जायसवाल को खिलाने की उठाई मांग

IND vs WI: वसीम जाफर ने कहा कि इशान किशन ने पिछली 15 पारियों में एक बार भी 40 रन के स्कोर तक नहीं पहुंचे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शॉट खेलते इशान किशन। (फोटो – AP)

IND vs WI 2nd T20:वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3 अर्धशतक जड़कर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे इशान किशन 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले टी20 मैच में फेल रहे। वह 9 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टी20 क्रिकेट में इशान की फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले इंडियन टीम मैनेजमेंट से प्लेइंग 11 में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इशान किशन को ड्रॉप करके यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाना चाहिए। वसीम जाफर ने कहा कि इशान किशन ने पिछली 15 पारियों में एक बार भी 40 रन के स्कोर तक नहीं पहुंचे हैं। टीम इंडिया को पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 4 रन से हराया था। मैच में शुभमन गिल और इशान किशन ने पारी की शुरुआत की थी। दोनों सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। दोनों ही बल्लेबाज 5 ओवर के अंदर पवेलियन लौट गए थे। टीम का स्कोर 30 रन भी नहीं था। इशान ने 6 और शुभमन गिल ने 9 गेंद पर 3 रन बनाए। इशान किशन की टी20 फॉर्म चिंता का कारण वसीम जाफर ने टी20 क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे इशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका देने की बात करते हुए ईएसपीएनक्रिकइंफो पर कहा, “मैं यशस्वी जयसवाल को देखना चाहता हूं। उन्हें ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहिए। मैं इशान किशन की जगह जयसवाल को देखना चाहता हूं। इशान किशन की टी20 फॉर्म मेरे लिए चिंता का कारण है। पिछली 15 पारियों में उन्होंने 40 का स्कोर भी नहीं बनाया है, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है। यह चिंता का विषय है, लेकिन वह वनडे में अच्छी फॉर्म में थे। यह एक अलग प्रारूप है। उनका आईपीएल सीजन भी सामान्य रहा।” Also Read टीम इंडिया में ये हैं युजवेंद्र चहल के चार भाई, निकोलस पूरन और कुलदीप यादव पर भी दिया बड़ा बयान यशस्वी जायसवाल पर क्या बोले वसीम जाफर यशस्वी जायसवाल की आईपीएल फॉर्म को याद दिलाते हुए वसीम जाफर ने कहा, ” उस खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं दिया जाए जिसने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया? वह इमर्जिंग प्लेयर रहे और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मैं निश्चित रूप से यह बदलाव देखना चाहूंगा। पहला टी20 कठिन पिच पर खेला गया था। इसलिए उनसे [किशन और शुभमन गिल] से उस अंदाज (फ्री-फ्लोइंग मोड) में खेलने की उम्मीद करना सही नही है। दूसरे टी20 का पिच देखना महत्वपूर्ण है। अगर यह अच्छी होती है, तो हमारे बल्लेबाज जाहिर तौर पर अच्छा खेलेंगे।”

