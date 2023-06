Ind vs WI: अब जुलाई से एक्शन में दिखेगी भारतीय टीम, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए सामने आया शेड्यूल

टीम इंडिया अब जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी और इस दौरे में खेले जाने वाले मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

IND vs WI cricket schedule 2023: भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला खेलने के बाद अब 12 जुलाई से मैदान पर एक्शन में दिखेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले क्रिकेट सीरीज के लिए शेड्यूल सामने आ गया है। भारतीय टीम जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी जहां उसे दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। इस क्रिकेट सीरीज में पहले टेस्ट, फिर वनडे और उसके बाद यानी अंत में टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच विंडसर पार्क, रोसो, डोमिनिका में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच का आयोजन 20 जुलाई से किया जाएगा और इसका समापन 24 जुलाई को होगा। ये मुकाबला दोनों देशों के बीच क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में खेला जाएगा। टेस्ट मैचों का आयोजन भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.30 बजे से किया जाएगा। दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देशोंं के बीच पहला वनडे मैच 27 जुलाई को केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा। फिर दूसरे वनडे मैच का आयोजन इसी मैदान पर 29 जुलाई को होगा और फिर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला एक अगस्त को क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में होगा। तीन वनडे मैचों का आयोजन भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से किया जाएगा। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा जिसका पहला मैच 3 अगस्त को होगा और इस मैच को क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टी20 मैच 6 अगस्त को प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में खेला जाएगा और फिर इसी मैदान पर तीसरा टी20 मैच 8 अगस्त को होगा। फिर 12 अगस्त को चौथे टी20 मैच का आयोजन किया जाएगा और सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल, फ्लोरिडा में दोनोें टीमें एक दूसरे के भिड़ेंगे। टी20 सीरीज के आखिरी मैच का आयोजन भी इसी मैदान पर 13 अगस्त को होगा। सभी टी20 मैचों का आयोजन भारतीय समय के मुताबिक 7.30 बजे से होगा। वेस्टइंडीज का भारत दौरा 2023 पहला टेस्ट – 12 से 16 जुलाई

दूसरा टेस्ट – 20 से 24 जुलाई पहला वनडे – 27 जुलाई

दूसरा वनडे – 29 जुलाई

तीसरा वनडे – 1 अगस्त पहला टी20 – 3 अगस्त

दूसरा टी20 – 6 अगस्त

तीसरा टी20 – 8 अगस्त

चौथा टी20 – 12 अगस्त

पांचवां टी20 – 13 अगस्त

