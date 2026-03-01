टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले में रविवार (1 मार्च) को वेस्टइंडीज ने भारत को 196 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इतिहास रचना होगा। उसने टी20 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 173 से ज्यादा का लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया। ईडन गार्डन में टी20 इंटरनेशनल में 158 से ज्यादा का लक्ष्य कभी हासिल नहीं हुआ।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने केवल 3 बार 150 से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने 2014 में मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 173 रन का लक्षय चेज करते हुए 4 विकेट पर 176 रन बनाए थे। 2016 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 161 रन का लक्ष्य हासिलक किया था। 2022 में मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ 160 का लक्ष्य हासिल किया था।

भारत 3 बार 150 या उससे ज्यादा का स्कोर हासिल नहीं कर पाया

टी20 वर्ल्ड कप में भारत 5 बार 150 या उससे ज्यादा का स्कोर हासिल नहीं कर पाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 191 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2010 में 170 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। इंग्लैंड के खिलाफ 2009 में लॉर्ड्स में 154 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में 185 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। 2026 में अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 188 का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था।

ईडन गार्डन में सफल रनचेज

ईडन गार्डन में सबसे बड़ा स्कोर भारत ने चेज किया है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2022 में 158 का स्कोर चेज किया था। आईपीएल में 3 बार बड़े स्कोर यहां चेज हुए हैं, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट सबस्टीट्यूट के जमाने में हुआ है। यानी भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: भारत को 26 रन महंगा पड़ा अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ना, 119 के स्ट्राइक रेट वाले रस्टन चेज ने की तूफानी बल्लेबाजी