ND vs WI: दूसरे वनडे में हार के बाद हार्दिक पंड्या ने खुद को बताया कछुआ, बढ़ाई टीम मैनेजमेंट की टेंशन

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज के रूप में कम इस्तेमाल किया गया।

हार्दिक पंड्या भारतीय ऑलराउंडर हैं (फोटो साभार- bcci)

भारतीय टीम ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम दिया और हार्दिक पंड्या को कप्तानी दी। मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने अपने वर्कलोड को मैनेज करने को लेकर बात की और कहा कि वह गेंदबाजी के मामले में वह पूरे फॉर्म में नहीं है। यह बयान टीम मैनजमेंट की चिंता बढ़ा सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हार्दिक का ध्यान वर्ल्ड कप पर अपने गेंदबाजी कार्यभार प्रबंधन को लेकर हार्दिक ने कहा कि अभी वह इस मामले में ‘कछुआ हैं खरगोश नहीं’ लेकिन अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वह इसमें तेजी लाना चाहते हैं। हार्दिक पंड्या गेंदबाजी में करना चाहते हैं सुधार पंड्या का हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज के रूप में कम इस्तेमाल किया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने तीन ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लिया जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने 6.4 ओवर में 38 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। पंड्या ने छह विकेट से हार के बाद कहा, ‘‘मेरा शरीर अच्छा है। मुझे अधिक ओवर करने होंगे और विश्वकप को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यभार बढ़ाना होगा। मैं अभी खरगोश नहीं, बल्कि कछुआ हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि विश्व कप आते-आते सब कुछ ठीक हो जाएगा।’’ आखिरी मैच होगा रोमांचक वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो आप तीसरे मैच में 1-1 की बराबरी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि इससे वह अधिक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बन जाता है। अब सीरीज बराबर है और आगे उनकी भी परीक्षा होगी और हमारी भी। अगला मैच दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी रोमांचक बन गया है।’’ पंड्या ने कहा, ‘हमने वैसी बल्लेबाजी नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए थी। विकेट पहले मैच की तुलना में बेहतर था। शुभमन गिल को छोड़कर सभी ने आसान कैच दिए। यह निराशाजनक है लेकिन हमने कई चीजें सीखी।’’ Also Read IND vs WI: वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले रोहित-विराट को क्यों दिया जा रहा है आराम? कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कारण

