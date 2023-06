IND vs WI: चेतेश्वर पुजारा की छुट्टी तो मोहम्मद शमी को आराम, उमरान मलिक और संजू सैमसन को लेकर भी बड़ा अपडेट

वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल,विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे टीम में बने रहेंगे। उमरान मलिक का दौरे पर जाना तया है, लेकिन उनका चयन टेस्ट में होगा या नहीं यह जानकारी सामने नहीं आई है।

भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया की खूब आलोचना हो रही है। टीम में बदलाव को लेकर भी बहस जारी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल 2023-25 में वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया पहली सीरीज। टीम इंडिया में दो मैचों की सीरीज के लिए बहुत बदलाव की संभावना नहीं है। रोहित शर्मा कप्तान बने रहेंगे। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज की जगह पर कोई खतरा नहीं है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल,विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे टीम में बने रहेंगे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आराम दिया जा सकता है। उमरान मलिक का दौरे पर जाना तया है, लेकिन उनका चयन टेस्ट में होगा या नहीं यह जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा संजू सैमसन का चयन वनडे और टी20 में होना तय है। चेतेश्वर पुजारा के भविष्य पर चर्चा वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चयन के दौरान लंबे समय से नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने 2020 के बाद से 29.69 की निराशाजनक औसत से 28 टेस्ट की 52 पारियों में केवल एक शतक जड़ा है। उन्होंने 11 अर्धशतक जड़े हैं। दिसंबर 2022 में चटगांव टेस्ट में उनके 90 और नाबाद 102 की पारी को छोड़ दें तो उनका औसत गिरकर 26.31 हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 103 टेस्ट खेलने वाले 35 वर्षीय दिग्गज पुजारा को टीम से बाहर किया जाएगा या नहीं, लेकिन उनकी जगह पर संशय बरकरार है। अगर वह टीम में चुने भी जाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाएंगे या नहीं। माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर उनकी जगह ले सकते हैं। मोहम्मद शमी को आराम देने पर विचार चयनकर्ता मोहम्मद शमी को आराम देने पर विचार कर सकते हैं। टीम इंडिया की पेस बॉलिंग अटैक के अगुआ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद से लगातार खेल रहे हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले 17 आईपीएल खेल भी खेले। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज इस साल के अंत में होने वाले विश्व कप को देखते हुए दो टेस्ट मैचों के बाद वनडे में वापसी कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज, उमरान मलिस और अर्शदीप सिंह का भी होगा चयन मोहम्मद सिराज भी लगातार क्रिकेट खेले हैं, लेकिन उनके टीम में बने रहने की संभावना है। हो सकता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के मद्देनजर कुछ ही मैचों में खेलें। अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। उमरान को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए आईपीएल 2023 में 14 मैचों में से केवल 8 में खेलने का मौका मिला। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें दौरे के लिए चुना जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वह टेस्ट, वनडे और टी20ई तीनों के लिए चुने जाएंगे या नहीं। केएस भरत, संजू सैमसन को इशान किशन को लेकर अपडेट आंध्र के विकेटकीपर केएस भरत ओवल में बल्ले से प्रभावशाली प्रदर्शन के न करके बावजूद टेस्ट टीम में अपना स्थान बरकरार रख सकते हैं। हालांकि, संजू सैमसन को इशान किशन के साथ वनडे और टी20 टीम में मौका मिल सकता है। पांच टी-20 मैचों की टीम सीनियर्स के बिना होगी और हार्दिक पांड्या नेतृत्व होगी।

