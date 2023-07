IND vs WI: अश्विन 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने; हरभजन सिंह की बराबरी की, अनिल कुंबले-इशांत शर्मा के क्लब में भी हुए शामिल

रविचंद्रन अश्विन के अब 702 अंतरराष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। उन्होंने 271वें मैच में अपने 700 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। वह 5 बार टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट भी ले चुके हैं।

रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 60 रन देकर 5 विकेट लिए। टेस्ट में 33वीं बार ऐसा किया। (सोर्स- ट्विटर/आईसीसी)

