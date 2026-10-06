भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच मंगलवार (6 अक्टूबर) को लखनऊ में खेला जाएगा। इस मैच में वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अकील होसैन के नाम बड़ी उपलब्धि होगी। होसैन को अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह वेस्टइंडीज के 100 टी20 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे।

अकील होसैन से पहले यह उपलब्धि रोवमन पॉवेल, निकोलस पूरन और कीरोन पोलार्ड हासिल कर चुके हैं। वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा मैच रोवमन पॉवेल ने खेले हैं। पॉवेल ने 120 मैच खेले हैं। निकोलस पूरन ने 106 मैच खेले हैं और वह दूसरे नंबर पर हैं। कीरोन पोलार्ड 101 मैच खेलकर तीसरे नंबर पर हैं।

वेस्टइंडीज के लिए 100 से कम मैच खेलने वाले खिलाड़ी

अकील होसैन 99 मैच खेलकर चौथे नंबर पर हैं। जेसन होल्डर 98 मैच खेलकर पांचवें नंबर पर हैं। डवेन ब्रावो 91 मैच खेलकर छठे नंबर पर हैं। ब्रेंडन किंग 87 मैच के साथ सातवें नंबर पर हैं। आंद्रे रसेल 86 मैच खेलकर आठवें नंबर पर हैं। शिरमोन हेटमायर 85 मैच खेलकर नौवें नंबर पर हैं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड 81 मैच खेलकर 10वें नंबर पर हैं।

वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी समय मैच रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100 विकेट बेस्ट औसत 5 Ct St रोवमन पॉवेल 2017-2026 120 2347 107 26.37 1 5 2/31 43.4 0 60 0 निकोलस पूरन 2016-2024 106 2275 98 26.14 0 0 – – 0 63 8 कीरोन पोलार्ड 2008-2022 101 1569 75* 25.3 0 42 4/25 28.28 0 42 0 अकील होसैन 2021-2026 99 307 44* 14.61 0 94 5/11 26.59 1 23 0 जेसन होल्डर 2014-2026 98 909 49 18.93 0 112 5/27 26.51 1 51 0 ड्वेन ब्रावो 2006-2021 91 1255 66* 22.01 0 78 4/19 26.1 0 44 0 ब्रेंडन किंग 2019-2026 87 2028 85* 25.35 0 0 – – 0 34 0 आंद्रे रसेल 2011-2025 86 1122 71 22 0 61 3/19 31.45 0 21 0 शिरमोन हेटमायर 2018-2026 85 1678 85 24.67 0 0 – – 0 43 0 रोमारियो शेफर्ड 2020-2026 81 909 52* 27.54 0 81 5/20 28.16 1 14 0

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी20 संभावित प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसकी जानकारी यहां दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।