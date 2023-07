IND vs WI: हार्दिक पांड्या की फॉर्म की कोई चर्चा नहीं कर रहा, आकाश चोपड़ा ने उमरान मलिक को लेकर भी उठाए सवाल

हार्दिक पांड्या की फॉर्म पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने चिंता जताई है। वहीं उमरान मलिक से ज्यादा गेंदबाजी न कराने पर भी सवाल उठाए हैं।

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (सोर्स-एपी फोटो)

एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया कैरेबियाई दौरे पर है। फिलहाल दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या की फॉर्म पर चिंता जताई है। वहीं उमरान मलिक से ज्यादा गेंदबाजी न कराने पर भी सवाल उठाए हैं। वेस्टइंडीज पिछले 2 मैचों में इशान किशन को छोड़ दें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी चिंता का विषय रही है। टीम मैनेजमेंट बैटिंग ऑर्डर में काफी बदलाव कर रहा है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल समेत अन्य बल्लेबाजों की फॉर्म को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन उपकप्तान हार्दिक पांड्या की फॉर्म पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या की फॉर्म को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ” सब चर्चाओं के बीच एक चीज को लेकर किसी ने चर्चा नहीं की। पता है वह क्या है? वह थी हार्दिक पांड्या की फॉर्म। हार्दिक पांड्या का पूरा आईपीएल खराब रहा था। दो फिफ्टी प्लस स्कोर। मैं 100 प्रतिशत श्योर नहीं हूं, पर दो थे शायद। उनमें से एक बड़ा धीमे आया था। टीम को हार मिली थी। फिर एक अच्छा आया। बहुत बैटिंग की थी। मुझे बहुत बैटिंग उनकी याद नहीं आ रही इस साल। पिछला साल बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया था, लेकिन इस साल उतना अच्छा नहीं था। उन्हें कहां खिलाना चाहता हैं? एक में 4 पर कराते हैं, फिर आप उन्हें नीचे भेजते हैं। 6 पर कौन खेल रहा है। क्लियरटी नहीं दिख रही है।” उमरान मलिक से शार्दुल ठाकुर बहुत आगे निकल गए हैं आकाश चोपड़ा ने उमरान मलिक को लेकर कहा, “शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक की रेस देखें तो शार्दुल उसमें बहुत आगे भाग गए हैं। पर उमरान मलिक को आप उतने मौके भी नहीं दे रहे हैं। उमरान मलिक को आप 3-3 ओवर कराते हैं। दो मैच में आपने सिर्फ 6 ओवर कराए हैं।” उमरान मलिक ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश दौरे के दौरान अपने 10 ओवरों का पूरा कोटा फेंका था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए आईपीएल सीजन भूलने लायक रहा था। Also Read World Cup: टी20 वर्ल्ड कप वाली कहानी दोहरा न दे, आकाश चोपड़ा का टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव पर बयान उमरान मलिक का प्रदर्शन वेस्टइंडीज दौरे की बात करें तो उमरान मलिक ने दोनों वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। दोनों ही मैचों में उन्होंने सिर्फ 3-3 ओवर ही गेंदबाजी की। पहले मैच में उन्होंने 17 रन दिए। दूसरे मैच में उन्होंने 27 रन दिए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आखिरी मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में होगा।

