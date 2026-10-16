भारत-वेस्टइंडीज 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर है। आखिरी टी20 मैच शनिवार (17 अक्टूबर) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस दौरान भारतीय टीम पर घरेलू सरजमीं पर बादशाहत को बचाने का दबाव होगा। भारतीय टीम साढ़े 6 साल यानी फरवरी 2019 से घरेलू सरजमीं पर टी20 सीरीज में नहीं हारी है।

इस दौरान 19 टी20 सीरीज हुईं। 17 में जीत मिली और 2 ड्रॉ रहीं। यह दोनों सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019-20 और 2022 में खेली गई थीं। साढ़े 6 साल में भारतीय टीम घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप भी जीती। 2026 की शुरुआत में इसका आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हुआ था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में उसने न्यूजीलैंड को हराया था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में सीरीज गंवाने के बाद भारत का घरेलू सजमीं पर रिकॉर्ड

क्र.सं. सीरीज का नाम सीजन परिणाम सीरीज स्कोर 1 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा T20I सीरीज 2019/20 ड्रॉ 1-1 (3) 2 बांग्लादेश का भारत दौरा T20I सीरीज 2019/20 भारत जीता 2-1 (3) 3 वेस्टइंडीज का भारत दौरा T20I सीरीज 2019/20 भारत जीता 2-1 (3) 4 श्रीलंका का भारत दौरा T20I सीरीज 2019/20 भारत जीता 2-0 (3) 5 इंग्लैंड का भारत दौरा T20I सीरीज 2020/21 भारत जीता 3-2 (5) 6 न्यूजीलैंड का भारत दौरा T20I सीरीज 2021/22 भारत जीता 3-0 (3) 7 वेस्टइंडीज का भारत दौरा T20I सीरीज 2021/22 भारत जीता 3-0 (3) 8 श्रीलंका का भारत दौरा T20I सीरीज 2021/22 भारत जीता 3-0 (3) 9 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा T20I सीरीज 2022 ड्रॉ 2-2 (5) 10 ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा T20I सीरीज 2022 भारत जीता 2-1 (3) 11 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा T20I सीरीज 2022/23 भारत जीता 2-1 (3) 12 श्रीलंका का भारत दौरा T20I सीरीज 2022/23 भारत जीता 2-1 (3) 13 न्यूजीलैंड का भारत दौरा T20I सीरीज 2022/23 भारत जीता 2-1 (3) 14 ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा T20I सीरीज 2023/24 भारत जीता 4-1 (5) 15 बांग्लादेश का भारत दौरा T20I सीरीज 2024/25 भारत जीता 3-0 (3) 16 इंग्लैंड का भारत दौरा T20I सीरीज 2024/25 भारत जीता 4-1 (5) 17 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा T20I सीरीज 2025/26 भारत जीता 3-1 (5) 18 न्यूजीलैंड का भारत दौरा T20I सीरीज 2025/26 भारत जीता 4-1 (5) 19 अफगानिस्तान का भारत दौरा T20I सीरीज 2026 भारत जीता 3-0 (3)

भारत ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया

इसके बाद उसने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। हालांकि, यह सीरीज नई दिल्ली में अफगानिस्तान की मेजबानी में खेली गई थी। भारत ने इस दौरान न्यूजीलैंड को 4 बार हराया। श्रीलंका को 3 बार हराया। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को 2-2 बार हराया। साउथ अफ्रीका को 1 बार हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सीरीज ड्रॉ रहीं।

भारत ने किस टीम को कितनी बार हराया

क्र.सं. विपक्षी टीम कुल सीरीज भारत की जीत ड्रॉ भारत की हार 1 न्यूजीलैंड 4 4 0 0 2 श्रीलंका 3 3 0 0 3 ऑस्ट्रेलिया 2 2 0 0 4 वेस्टइंडीज 2 2 0 0 5 इंग्लैंड 2 2 0 0 6 बांग्लादेश 2 2 0 0 7 अफगानिस्तान 2 2 0 0 8 दक्षिण अफ्रीका 3 1 2 0 कुल 19 17 2 0

अभिषेक नायर ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत के पास 5 मैचों की टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को हराने का आखिरी मौका होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है इसके बारे में अभिषेक नायर ने बताया। पूरी खबर पढ़ें।