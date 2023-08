IND vs WI: तिलक वर्मा ने सूर्यकुमार यादव और वीरेंद्र सहवाग को छोड़ा पीछे, लेकिन नहीं तोड़ पाए केएल राहुल का रिकॉर्ड

तिलक वर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा (सोर्स- ट्विटर)

तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू टी20 सीरीज में शानादर प्रदर्शन किया। 5 मैचों की सीरीज में उनके प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि वह मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की सिरदर्द दूर कर देंगे। 5 मैचों की 5 पारियों में उन्होंने 57.67 के औसत और 140.65 के स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए। वह भारत की ओर से सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि इस दौरान वह टीम इंडिया स्टार क्रिकेटर केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। भारत के लिए 5 टी20 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केएल राहुल शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 में तिलक वर्मा 18 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगर वह 7 रन और बना लेते तो केएल राहुल को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि तिलक ने सूर्यकुमार यादव और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए पहले 5 टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भारत के लिए पहले 5 टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन केएल राहुल के नाम हैं। उन्होंने 179 रन बनाए थे। तिलक वर्मा ने 173 रन बनाए। दीपक हुड्डा 172 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव 150 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग 147 रन बनाकर 5वें नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में तिलक वर्मा ने एक अर्धशतक जड़ा। तीसरे टी20 में अर्धशतक से चूक गए थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने छक्के से मैच खत्म कर दिया था। तिलक 49 रन पर नाबाद रह गए थे। Also Read T20 को लेकर टीम इंडिया गंभीर नहीं, आयरलैंड दौरे से इशान किशन और शुभमन गिल को आराम देने पर भड़का पूर्व ओपनर सूर्यकुमार यादव को छोड़कर आखिरी टी20 नहीं चला कोई भारतीय बल्लेबाज बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। फ्लोरिडा में टीम इंडिया ने आखिरी टी20 में रविवार को वेस्टइंडीज को 166 रन का टारगेट दिया। सूर्यकुमार यादव को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं चला। सूर्यकुमार ने 45 गेंद पर 61 रन बनाए। इस दौरान 4 चौके और 3 छक्के लगाए।

