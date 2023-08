IND vs WI: भारत ने गंवाई वेस्टइंडीज के हाथों सीरीज, हार के लिए सिर्फ हार्दिक पांड्या जिम्मेदार; 2 ओवर में 23 रन लुटाने के बाद भी नहीं भरा गेंदबाजी से मन

हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल से पहले 10 ओवर में गेंदबाजी ही नहीं कराई। टीम इंडिया ने 5 टी20 हारने के साथ सीरीज गंवा दिया।

हार्दिक पांड्या। (फोटो – स्क्रीनग्रैब)

टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में पहला दो मैच गंवाने के शानदार वापसी की थी। तीसरा और चौथा टी20 मैच जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज टीम इंडिया ने 5वें टी20 में काफी खराब प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 165 रन बनाए। 166 रन के टारगेट को वेस्टइंडीज की टीम ने बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया। 5वें मैच में हार ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए। गेंदबाजी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की शुरुआत की पहले ही ओवर में 11 रन दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने अगले ओवर में काइल मेयर्स को पवेलियन भेजा। इसके बाद फिर हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। उन्होंने 13 रन देकर प्रेसर रिलीज कर दिया। वेस्टइंडीज का स्कोर 3 ओवर के बाद 1 विकेट पर 31 रन हो गया। इसके बाद अर्शदीप सिंह के ओवर में 13 रन बने। कुलदीप यादव ने अपने पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की, लेकिन युजवेंद्र चहल ने अपने पहले ही ओवर में 14 रन दे दिए। चहल को गेंदबाजी से हटाकर खुद गेंदबाजी करने आए हार्दिक कुलदीप के अगले ओवर में 10 बने। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने युजवेंद्र चहल ने को बॉलिंग अटैक से हटा दिया और खुद गेंदबाजी करने आए। उनके ओवर में 10 रन बने। वेस्टइंडीज का स्कोर 8 ओवर में 1 विकेट पर 81 रन हो गया। यहीं से टीम इंडिया के हाथ से मैच फिसल गया। जब हर गेंदबाज को रन पड़ रहा था तो चहल को एक ही ओवर बाद हटाने का क्या मतलब था? चहल को हटाने के बाद भी खुद गेंदबाजी करने आने की क्या जरूरत थी? Also Read T20 को लेकर टीम इंडिया गंभीर नहीं, आयरलैंड दौरे से इशान किशन और शुभमन गिल को आराम देने पर भड़का पूर्व ओपनर अक्षर पटेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ऐसा भी नहीं था कि टीम इंडिया के पास गेंदबाजी का कोई विकल्प नहीं था। अक्षर पटेल और मुकेश कुमार विकल्प थे। अक्षर पटेल से हार्दिक पांड्या ने चौथे टी20 में गेंदबाजी की शुरुआत कराई थी। हार्दिक पांड्या ने 5वें टी20 में उन्हें पहले 10 ओवर में गेंदबाजी ही नहीं दी। ऐसा पहली बार नहीं था जब सीरीज में हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल के साथ ऐसा किया। पहले दो टी20 में भी हालात ऐसे ही थे। इसके बाद यह सवाल उठे थे कि टीम में आखिर अक्षर पटेल का क्या रोल है? चहल को क्यों दिया गेंद अक्षर पटेल और मुकेश कुमार ने सिर्फ 1-1 ओवर किए। हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को 14 वें ओवर में गेंदबाजी दी। तिलक ने दूसरे ही गेंद पर निकोलस पूरन को पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्हें अगला ओवर नहीं दिया। 3 ओवर में 35 रन लुटा चुके युजवेंद्र चहल को गेंद दिया गया। उन्होंने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। चहल ने 4 ओवर में 51 रन दिए।

