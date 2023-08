IND vs WI Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी दो मुकाबले होंगे अमेरिका में, जानिए चौथे टी20 की संभावित प्लेइंग 11

India vs West Indies 4th T20I Playing 11 भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। सीरीज अभी 2-1 पर खड़ी है।

भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 मैच प्लेइंग इलेवन। फोटो सोर्स- AP

India vs West Indies 4th T20I Playing 11 Prediction: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाकि बचे दो मैच अब वेस्टइंडीज में नहीं बल्कि अमेरिका में खेले जाएंगे। शनिवार को होने वाला चौथा टी20 मुकाबला अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा। इस मैच के लिए दोनों टीमें फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। पांच मैचों की सीरीज अभी 2-1 पर खड़ी है और भारत पर अभी भी सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज हार का खतरा बरकरार टीम इंडिया शनिवार को चौथे टी20 मुकाबले में जब वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो पिछले मैच की तरह इस बार भी सीरीज में हार का खतरा सिर पर होगा। भारत को सीरीज में बने रहने या उसे जीतने के लिए कल का मैच जरूर जीतना होगा। कल का मैच जीतने के बाद सीरीज 2-2 से बराबर होगी और फिर रविवार को होने वाला पांचवा और आखिरी टी20 एक निर्णायक मैच होगा। भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम टी20 सीरीज में शुरुआती दो मैच हारने के बाद भारत ने पिछले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। उस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने दो बदलाव किए थे। इशान को बाहर बिठाकर यशस्वी का डेब्यू कराया था तो वहीं रवि बिश्नोई की जगह कुलदीप यादव अंतिम एकादश में आए थे, लेकिन बात करें चौथे टी20 की तो टीम इंडिया में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। हार्दिक उसी टीम के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव पर एकबार फिर सभी की निगाहें टिकी होंगी। सूर्यकुमार, तिलक और कुलदीप थे पिछले मैच के हीरो पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन में से तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था। ऐसे में प्लेइंग इलेवन में छेड़छाड़ की संभावना कम है। सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 में 44 गेंद में 83 रन ठोके थे। वहीं तिलक वर्मा ने भी 49 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने पिछले मुकाबले में प्लेइंग इलेवन के अंदर वापसी की थी और उन्होंने उस मैच में तीन विकेट लिए थे। Also Read सूर्यकुमार यादव जरूर होंगे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा, पूर्व सेलेक्टर ने गिनाई उनकी खूबियां भारत और वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11 भारत– शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन/इशान किशन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल वेस्टइंडीज– ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ओबेद मैकॉय

