भारत-वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में रविवार (12 अक्टूबर) को तीसरे टी20 मैच के दौरान तिलक वर्मा अजीब तरह से रन आउट हो गए। यह घटना 17वें ओवर में हुई जब अक्षर पटेल ने गुडाकेश मोती की गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर-लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक किया।

बाउंड्री पर तैनात कामिल पूरन ने डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से रोक दिया। हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों को लगा कि यह चौका है। दोनों बीच पिच पर खड़े होकर ग्लव्स को टकराकर अपनी-अपनी छोर पर क्रीज की ओर बढ़ने लगे। पूरन ने बल्लेबाजी छोर पर गेंद फेंकी, लेकिन क्रीज के करीब पहुंचे अक्षर ने बल्ला रख दिया।

तिलक क्रीज से काफी दूर थे

तिलक को अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो रहा है और शाई होप ने गेंद बॉलर की तरफ फेंकी, जिसके बाद मोती ने गिल्लियां गिरा दीं। तिलक क्रीज से काफी दूर थे और थर्ड अंपायर द्वारा बाउंड्री चेक करने और आउट करार देने के बाद उन्हें 28 रन पर वापस लौटना पड़ा। नीचे पूरे प्रकरण क वीडियो देख सकते हैं।

भारत 2-1 से आगे

भारत ने बांग्लादेश को 14 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 223 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई। अगला मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को होगा।

भारत-वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच के बाद शीर्ष-5 बैटर-बॉलर

भारत-वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब इशान किशन और अभिषेक शर्मा आ गए, लेकिन वो टॉप-3 में जगह नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रोस्टन चेज हैं जिन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए हैं जबकि नमन धीर जिन्होंने 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं वो दूसरे स्थान पर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।