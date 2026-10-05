मुल्लांपुर में वनडे सीरीज के तीसरे मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए के कारण भारत और वेस्टइंडीज पर जुर्माना लगाया गया है। मेजबान टीम की मैच फीस का 20 प्रतिशत काटा गया, जबकि वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद वेस्टइंडीज अपने 50 ओवर के कोटे में दो ओवर पीछे पाई गई।

भारत चार ओवर पीछे पाया गया। वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में 352 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था। आईसीसी के मैच रेफरी प्रकाश भट्ट ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत भारत और वेस्टइंडीज पर जुर्माना लगाया। इस नियम के अनुसार अगर कोई टीम समय पर ओवर नहीं फेंक पाती है तो हर ओवर के लिए पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

वेस्टइंडीज पर तीन महीने में दूसरी पारी कार्रवाई

वेस्टइंडीज पर वनडे में पिछले तीन महीनों में ओवर-रेट को लेकर कार्रवाई हुई है। इससे पहले जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल वनडे में उन पर पांच प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया था। भारत पर ओवर-रेट के लिए पिछली बार कार्रवाई दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे में हुई थी, जब उन पर 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया था।

भारत ने 2-1से सीरीज जीती

बता दें कि भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। दोनों टीमें मंगलवार (6 अक्टूबर) को लखनऊ में पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेंगी। 9 अक्टूबर को दूसरा टी20 रांची, 11 अक्टूबर को तीसरा टी20 रायपुर, हैदराबाद में 14 अक्टूबर को चौथा और बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को पांचवां टी20 खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज की T20I टीम में आमिर जंगू का चयन

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में आमिर जंगू शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने नाबाद 58, 114 और 67 रन बनाए और सबसे ज्यदा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे। पूरी खबर पढ़ें।