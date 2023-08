IND vs WI: कितना स्कोर बनेगा, कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट, किसे मिलेगी जीत? भारत-वेस्टइंडीज आखिर वनडे के लिए आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे को लेकर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच जीतेगी।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। (फोटो- BCCI)

IND vs WI 3rd ODI: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 1 अगस्त को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। मेन इन ब्लू ने 2006 के बाद से विंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरी नहीं हारी है। वह मंगलवार का मैच जीतकर उस रिकॉर्ड को बनाए रखने की उम्मीद करेगी। आखिरी वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका मिलेगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी। इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने आखिरी वनडे को लेकर कुछ भविष्यवाणी की है। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत-वेस्टइंडीज आखिरी वनडे को लेकर कहा कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच जीतेगी। उन्होंने कहा, ” जो भी टीम पीछा करेगी वह जीतेगी। मुझे नहीं लगता कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। हालांकि अगर भारत टॉस जीतता है तो उसे पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं।” हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं होगा आकाश चोपड़ा को नहीं लगता कि सीरीज का आखिरी मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा। उन्होंने कहा, “पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 275 रन से कम का स्कोर बनाएगी। आप शायद कहेंगे कि इसमें नया क्या है। यह मैच बारबाडोस में नहीं है, जहां रन नहीं बनते। ये मैच तरौबा में है, लेकिन सच तो ये है कि यहां भी रन नहीं बनते।” चोपड़ा ने बताया कि तरौबा में पिछले 23 एकदिवसीय मैचों में केवल पांच या छह बार 250 से अधिक का टारगेट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शकों के अनुकूल सुबह 9:30 बजे की शुरुआत भी बल्लेबाजों के लिए मदद नहीं करेगी। Also Read IND VS WI: टीम इंडिया के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 13वीं वनडे सीरीज जीतने का मौका, मेजबान की नजर 17 साल का सूखा खत्म करने पर स्पिनर्स लेंगे सबसे ज्यादा विकेट आकाश चोपड़ा ने कहा कि सीरीज के आखिरी मुकाबले में स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेंगे। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि इस पिच पर नई गेंद के लिए बारबाडोस जितनी मदद न हो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद यहां भी स्पिनरों का बोलबाला रहेगा। मुझे लगता है कि स्पिनर आठ या अधिक विकेट लेंगे। आप विपक्षी टीम में गुडाकेश मोती और यानिक कारिया को देखेंगे और आप अक्षर पटेल, रविंद्र जड़ेजा और कुलदीप यादव को भारत के लिए खेलते हुए देख सकते हैं।”

