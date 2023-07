IND vs WI 3rd ODI Playing 11: रोहित शर्मा और विराट कोहली की होगी वापसी? आखिरी वनडे में ऐसी हो सकती है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

IND vs WI 3rd ODI Playing 11 Prediction: भारत- वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के आखिरी मैच में युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है।

भारत vs वेस्टइंडीज तीसरे वनडे में भी विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। (फोटो – BCCI Twitter)

India vs West Indies 3rd ODI 2023 Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 31 जुलाई को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। बीते दो मैचों में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में काफी प्रयोग देखने को मिला है। पहले वनडे में रोहित शर्मा नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए। वहीं विराट कोहली की बल्लेबाजी नहीं आई। दूसरे मैच में दोनों आराम दे दिया गया। टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा, ऐसे में यह सवाल हो रहा है कि क्या आखिरी वनडे में दोनों खिलाड़ियों की वापसी होगी? टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसे देखकर यह कहना काफी मुश्किल है कि कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा। हालांकि, कोच राहुल द्रविड़ के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खिलाड़ियों को आजमाने आखिरी मौका है। उनके बयान से ऐसा महसूस होता है कि आखिरी वनडे में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली प्लेइंग 11 से बाहर ही रहेंगे। सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन को एक और मौका मिलेगा। गेंदबाजी में हो सकता है बदलाव राहुल द्रविड़ खिलाड़ियों को आजमाने की बात कर रहे हैं तो गेंदबाजी में बदलाव हो सकता है। कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। इसके अलावा जयदेव उनादकट को शायद ही मौका मिले। तेज गेंदबाजी में बदलाव की संभावना कम है। मुकेश कुमार, उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर का खेलना लगभग तय है। Also Read India vs WI 3rd ODI Live Streaming: त्रिनिदाद में होगा सीरीज का फैसला, जानें कैसे मुफ्त में देख सकते हैं मैच टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 शुभमन गिल, इशान किशन (विकेटकीपर), सूंज सैमसन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, मुकेश कुमार, उमरान मलिक।

