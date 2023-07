इशान किशन ने Bazball की खोली पोल, कहा- इंग्लैंड के तेज खेलने का कारण पिच, टेस्ट में हमेशा अटैक नहीं कर सकते

वेस्टइंडीज के खिलाफ शॉट खेलते इशान किशन। (फोटो – AP)

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने इंग्लैंड की “बैजबॉल” शैली पर बड़ा बयान दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 34 गेंद पर अर्धशतक जड़ने वाले इस खिलाड़ी ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा अटैक नहीं किया जा सरता। इंग्लैंड तेजी से रन बनाता है, लेकिन इसके लिए पिच पर भी ध्यान देने की जरूरत है। “बैजबॉल” क्रिकेट फ्लैट विकेट पर खेलना संभव है। भारतीय टीम मुश्किल पिचों पर खेलती है। हर दिन तेज खेलना भी संभव नहीं है। त्रिनिदाद टेस्ट के 5वें दिन का खेल धुलने के बाद इशान किशन ने पत्रकारों से कहा, ” यह संभव नहीं है कि आप रोज इतनी तेज गति से खेल सकें, यह स्थिति पर भी निर्भर करता है। इंग्लैंड तेज बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन आपको यह देखने की जरूरत है कि वे किस तरह की पिचों पर खेल रहे हैं। हम ज्यादातर ऐसी पिचों पर खेलते हैं जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता क्योंकि वहां टर्न और उछाल होता है।” आप टेस्ट क्रिकेट में हमेशा आक्रामक शॉट नहीं खेल सकते इशान ने आगे कहा, “यदि पिच सपाट है, जहां आप तेजी से रन बना सकते हैं और टीम की जरूरत तेजी से रन बनाने की है, तो मुझे लगता है कि आप यह कदम उठा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है कि हम हर मैच में आक्रामक तरीके से खेलें, लेकिन जब भी आक्रामक क्रिकेट खेलने की जरूरत होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप टेस्ट क्रिकेट में हमेशा आक्रामक शॉट खेल सकते हैं।” केएस भरत से रेस में आगे निकले इशान किशन इशान किशन ने बतौर विकेटकीपर अच्छा प्रदर्शन किया और आक्रामक बल्लेबाजी भी की। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज शायद ऋषभ पंत के बाद दूसरे विकेटकीपर की रेस में केएस भरत से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा, ” बतौर युवा खिलाड़ी अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा था। मैं अवसरों को भुनाना चाहता था। दूसरी पारी में जब मुझे ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया तो मेरी योजना बाएं हाथ के स्पिनर को टारगटे करने की थी। मैंने सकारात्मक इरादे से बल्लेबाजी की। हम ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे पास पहले से ही अच्छी बढ़त थी।” इशान किशन को ऋषभ पंत से मिली थी बैटिंग टिप्स इशान किशन ने यह भी खुलासा किया कि जब वे नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी को लेकर कुछ टिप्स देकर उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, “जैसा कि मैंने पहले कहा है, वह मुझे हमारे अंडर-19 के समय से जानते हैं। हम एक दूसरे का खेल जानते हैं। हम बल्लेबाजी के बारे में एक-दूसरे से बात करते रहते हैं और हम अपनी राय साझा करने में कभी नहीं हिचकिचाते।” Also Read IND vs WI: रोहित शर्मा ने की विराट कोहली, इशान किशन और मोहम्मद सिराज की तारीफ, पेस बैटरी को दी बड़ी नसीहत इशान किशन अपनी बैटिंग पोजिशन को लेकर क्या बोले इशान किशन ने आगे कहा, “ऋषभ ने टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। हम निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं और उस स्थान पर बल्लेबाजी करते समय स्थिति के अनुसार खेलना महत्वपूर्ण है। यदि आपने चार विकेट जल्दी खो दिए हैं और आपको साझेदारी की आवश्यकता है, तो आप आक्रमण नहीं कर सकते। अगर आपको लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है तो आक्रामक रुख भी अपनाना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको टेस्ट क्रिकेट में स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी।”

