भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने का बचाव करते हुए कहा कि टीम आगे भी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन बनाए रखेगी।

इशान किशन के आउट होने के बाद शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह दुबे को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उन्होंने ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज की गेंद पर आउट होने से पहले 10 गेंद पर सात रन बनाए। गंभीर ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हम लंबे समय से उनका इसी तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विश्व कप और उससे पहले भी हमने ऐसा किया था। यह आज पहला मौका नहीं था जबकि हमने उन्हें उपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा।’

वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया

भारत बीच के ओवरों में अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाया। अय्यर और तिलक वर्मा ने इसकी भरपाई की और टीम को पांच विकेट पर 249 तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। गंभीर ने दुबे को चौथे नंबर पर भेजे जाने की फैसले का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने बल्लेबाजी क्रम को लचीलापन बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, ‘यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। कभी-कभी चीजें आपके पक्ष में जाती हैं और कभी-कभी नहीं। उन्होंने इससे पहले चौथे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी भी की है।’

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव जारी रहेगा

गंभीर ने कहा, ‘हमारा अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर रवैया लचीला रहा है और हम इसे जारी रखेंगे। कोच बनने के बाद से मैंने हमेशा कहा है कि टी20 क्रिकेट में केवल सलामी बल्लेबाज ही स्थायी होते हैं। बाकी बल्लेबाजी क्रम लचीला रहना चाहिए।’ गंभीर ने इसके साथ ही कहा कि टीम को ओस से भीगी सपाट पिचों पर बड़े स्कोर का बचाव करने के तरीके खोजने होंगे। भारतीय कोच ने कहा, ‘आप किसी भी हार को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप लगातार सुधार करना चाहते हैं तो आप किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहेंगे। हम विश्व चैंपियन हैं और इसलिए हम लगातार सुधार करना चाहते हैं।’

T20I में दूसरी बार 250 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल

भारत-वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में खूब रन बने। रांची में 501 रन बने और 79 चौके और छक्के लगे। चौके-छक्कों से ही 382 रन बन गए। पूरी खबर पढ़ें।