भारत के खिलाफ गुवाहाटी में बुधवार (30 सितंबर) को दूसरे वनडे से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। पिंडली की चोट के कारण जस्टिन ग्रीव्स दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे मैच में 108 गेंदों पर 101 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक लगाने वाले ग्रीव्स फील्डिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतरे। उन्हें बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी। वह दौड़ते वक्त तकलीफ में दिख रहे थे।

ग्रीव्स की चोट वेस्टइंडीज के लिए एक बड़ा झटका है, जो तीन मैचों की सीरीज में पहले ही 0-1 से पीछे चल रही है। 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक ग्रीव्स वेस्टइंडीज के लिए वनडे में 19 पारियों में 528 रन बनाकर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। ग्रीव्स ने अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से सात विकेट भी लिए हैं।

ज्वेल एंड्रयू ओपनिंग कर सकते हैं

ग्रीव्स की गैर-मौजूदगी में ज्वेल एंड्रयू को जॉन कैंपबेल के साथ ओपनिंग करने के लिए ऊपर भेजा जा सकता है। शेरफेन रदरफोर्ड निजी कारणों से पहला मैच नहीं खेल पाए थे। उनके मिडिल-ऑर्डर में खेलने की संभावना है। वेस्टइंडीज ने पहले मैच में 295 रन बनाए। इसमें ग्रीव्स के शतक के साथ-साथ जॉन कैंपबेल और अमीर जांगू ने अर्धशतक लगाए।

कोहली-गिल के शतक

भारत ने 41.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम 8 विकेट से मैच जीती थी। विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक जड़े। दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। तीसरा मैच 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद 6 से 17 अक्टूबर तक पांच मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी।

वेस्टइंडीज का स्क्वड

जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, शमार जोसेफ, विटेल लॉज।

भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में एक संभावित बदलाव के साथ उतर सकती है। नितीश कुमार रेड्डी की जगह पर खतरा मंडरा रहा है। यशस्वी जायसवाल को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ें।