भारत-वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में बुधवार (30 सितंबर) को खेले गए दूसरे वनडे मैच में 811 रन बने। इस मैच में कई रिकॉर्ड बने, जिनमें एक मैच में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड शामिल है। वेस्टइंडीज ने जोनाथन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जंगू के शतक की मदद से 7 विकेट पर 405 रन बनाए।

इसके जवाब में भारत ने शुभमन गिल नाबाद 223 और रोहित शर्मा 101 रन की मदद से 39 गेंद रहते ही मैच जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने के मामले में साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया।

वनडे मैच में सबसे ज्यादा शतक

इससे पहले वनडे मैच में सबसे ज्यादा 4 शतक लगने का रिकॉर्ड था। ऐसा तीन बार हुआ था। इससे पहले 1998 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में आमिर सोहेल और मोहम्मद यूसुफ के अलावा एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग ने शतक जड़ा था।

2013 और 2023 में हुआ ऐसा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2013 में खेले गए मैच में शेन वॉटसन और जॉर्ज बेली के अलावा शिखर धवन और विराट कोहली ने शतक जड़ा था। 2023 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच में कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा के अलावा अब्दुल्लाह शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शतक जड़ा था।

वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 चेस

9 भारत।

8 साउथ अफ्रीका।

7 इंग्लैंड।

3 Australia।

2 न्यूजीलैंड/ श्रीलंका।

1 वेस्टइंडीज/जिम्बाब्वे।

वनडे में 20 साल बाद चेज हुआ 400+ का स्को

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार 400 प्लस रन का स्कोर चेज हुआ। भारत ने अपना सबसे सफल रन चेज किया। शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन की पारी खेली। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 406 रन का लक्ष्य 43.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।