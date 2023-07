IND vs WI: सूर्यकुमार यादव का वनडे करियर दांव पर, वेस्टइंडीज सीरीज में फेल हुए तो बंद हो जाएंगे दरवाजे

अक्टूबर-नवंबर में वर्ल्ड कप होना है और इसलिए वनडे सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने एक मजबूत टीम की घोषणा की है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसी होगी इस सीरीज से लगभग सूरत साफ हो जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्यकुमार यादव लगातार 3 मैच में डक पर पवेलियन लौटे थो। (फोटो – आईसीसी)

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव का टी20 क्रिकेट में कोई जवाब नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में वह अपना प्रभाव छोड़ने में विफल रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 जुलाई 2023 से शुरू हो रही वनडे सीरीज में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की अग्निपरीक्षा होगी। सूर्यकुमार यहां फेल हुए तो उनका वनडे करियर खत्म हो सकता है। टीम इंडिया में वह जिस नंबर पर खेलते हैं उस पोजिशन के लिए जबरदस्त कम्पटीशन है। अक्टूबर-नवंबर में वर्ल्ड कप होना है और इसलिए वनडे सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने एक मजबूत टीम की घोषणा की है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसी होगी इस सीरीज से लगभग सूरत साफ हो जाएगी। ऐसे में सूर्यकुमार यादव के लिए यह सीरीज काफी अहम होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम उनका इस्तेमाल कैसे करती है। नंबर 4 या 5 के विकल्प केएल राहुल चोट से रिकवर हो रहे हैं। वह विश्व कप में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज हो सकते हैं। अगर सूर्यकुमार यादव इस सीरीज में नहीं चल पाते हैं तो वह टीम से बाहर हो सकते हैं क्योंकि राहुल के लिए पांचवां नंबर होगा। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने अपने वनडे करियर की अच्छी शुरुआत की है और वह भी नंबर 4 या 5 के विकल्प होंगे। इसके अलावा संजू सैमसन भी रेस में हैं। इतने विकल्प होने के कारण भारतीय चयनकर्ता उम्मीद कर रहे होंगे कि सूर्यकुमार भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनमें 10 ओवर में मैच का रुख बदलने की क्षमता है। Also Read IND vs WI: कैरेबियाई दौरे पर भारतीय टीम ने BCCI से कहा – रात में नहीं करेंगे यात्रा, जानें क्या है कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3 बार डक पर आउट हुए वेस्टइंडीज सीरीज में परिस्थितियां काफी हद तक भारत जैसी होंगी। ऐसे में सूर्यकुमार के लिए लय हासिल करना और स्कोर करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में काफी कठिनाई सामना करना पड़ा। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार तीन बार शून्य पर आउट होने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बने थे। इसके बाद भी चयनकर्ताओं ने उनपर अपना भरोसा बरकरार रखा है, लेकिन इसके बाद भी मौका मिलेगा इसकी संभावना कम है।

