IND vs WI Playing 11: डोमिनिका में 2 डेब्यू तय, चेतेश्वर पुजारा के नंबर पर खेलेंगे शुभमन गिल; ये है भारत-वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

India vs West Indies 1st Test Predicted Playing 11: सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेतेश्वर पुजारा वाले पोजिशन पर कौन बल्लेबाजी करेगा? यशस्वी जायसवाल के डेब्यू करने पर यह भी हो सकता है कि शुभमन गिल को नंबर 3 पर शिफ्ट कर दिया जाए।

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट संभावित प्लेइंग 11। (फोटो – बीसीसीआई)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram