भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर को होने वाले पहले टी20 मुकाबले को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए शनिवार (19 सितंबर) को टिकट लांचिंग समारोह आयोजित किया गया। इस मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने तैयारियां तेज कर दी हैं और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रेस वार्ता में यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुकाबले के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मैच के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत 399 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं सबसे महंगा टिकट साउथ लाउंज के ए और बी ब्लाक का रहेगा जिसकी कीमत 13,500 रुपये होगी। 

कहां मिलेंगे टिकट

यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस टी20 मुकाबले के लिए टिकटों की आनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। आनलाइन टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप (बाई जोमैटो) पर मिलेंगे, जिसकी शुरुआत शनिवार शाम से हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।

स्टैंड का नामटिकट की कीमत
1अपर स्टैंड – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (Upper Stand – 2,3,4,5,7,8,9,10)₹399
2अपर स्टैंड – 1 एवं 11 (Upper Stand – 1 & 11)₹449
3लोअर स्टैंड – 3, 4, 5, 7, 8, 9 (Lower Stand – 3,4,5,7,8,9)₹699
4लोअर स्टैंड – 2 एवं 10 (Lower Stand – 2 & 10)₹899
5लोअर स्टैंड – 1 एवं 11 (Lower Stand – 1 & 11)₹999
6नॉर्थ गैलरी (North Gallery)₹1,099
7साउथ वीआईपी टेरेस (South VIP Terrace)₹3,499
8नॉर्थ लॉन 1 एवं 2 (North Lawn 1 & 2)₹6,400
9साउथ लॉन 1 एवं 2, और नॉर्थ वीआईपी लाउंज (South Lawn 1 & 2, & North VIP Lounge)₹7,400
10नॉर्थ कॉर्पोरेट बॉक्स (North Corporate Box)₹8,400
11साउथ कॉर्पोरेट बॉक्स (South Corporate Box)₹9,400
12साउथ वीआईपी लाउंज 1 एवं 2 (South VIP Lounge 1 & 2)₹13,500

स्टेडियम में तैयारियां तेज

यूपीसीए की मीडिया समिति के चेयरमैन मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की सफल मेजबानी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों को शानदार अनुभव मिलेगा। भविष्य में भी इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करता रहेगा। इस अवसर पर मौजूद इकाना स्पोर्ट्स सिटी के सीएमडी उदय सिन्हा ने कहा कि मैच के आयोजन को लेकर स्टेडियम में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दर्शकों को मैच के दौरान बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अगरकर का भारतीय टीम से क्यों छूटा साथ

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ियों के संन्यास या भविष्य पर अंतिम फैसला वास्तव में किसका होना चाहिए? अजीत अगरकर के लिए यह चयन समिति के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा था। भारतीय क्रिकेट की परंपरा में बड़े सितारों से जुड़े ऐसे फैसलों में बोर्ड प्रशासन की भूमिका हमेशा प्रभावी रही है। पूरी खबर पढ़ें