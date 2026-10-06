भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम् गूंजा है। एक महीने के अंदर क्रिकेट के मैदान से यह तीसरा ऐसा ऐतिहासिक पल देखने को मिला है, जब राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान से पहले बजाया गया। इससे पहले भारत-अफगानिस्तान टी20 से पहले नई दिल्ली में और भारत-जापान टी20 से पहले सानों में भी ऐसा ही लम्हा दिखा था।

अब लखनऊ का इकाना स्टेडियम इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना है। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शक उत्साह से भरे नजर आए जब वंदे मातरम् मैदान पर गूंजा। भारतीय टीम के लिए अब फैंस को इस लम्हे की आदत डालनी होगी। इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लाल किले की प्राचीर पर भी वंदे मातरम् गूंजा था।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टी20 की प्लेइंग 11

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज टीम: शाय होप (कप्तान, विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमार, रोवमेन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, रोस्टन चेज, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमार जोसेफ।

IND vs WI, 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी समेत 4 खिलाड़ी बाहर, नमन धीर का T20I में डेब्यू

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। नमन धीर का टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ। वहीं, इस टी20 सीरीज के लिए चुने गए वैभव सूर्यवंशी समेत चार खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



