भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम रहा। कोहली ने रविवार (27 सितंबर) को 88 गेंद पर 10 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 139 रन बनाए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली ने अपनी पारी में 9 छक्के जड़े। भारत ने यह मैच 8 विकेट से अपने नाम किया और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को भी पीछे छोड़ दिया।

कोहली ने वनडे में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा जीत में शामिल रहने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पीछे छोड़ दिया। कोहली 112 और पोंटिंग 111 जीत में शामिल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं 3 बड़े रिकॉर्ड पर जिसे कोहली ने भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे में बनाए।

कोहली द्वारा वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के

9 बनाम वेस्टइंडीज, त्रिवेंद्रम 2026।

8 बनाम श्रीलंका, त्रिवेंद्रम 2023।

7 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 2013।

7 बनाम दक्षिण अफ्रीका, रांची 2025।

वनडे में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा जीत में शामिल खिलाड़ी

127 सचिन तेंदुलकर।

116 महेंद्र सिंह धोनी।

112 विराट कोहली।

111 रिकी पोंटिंग।

110 जैक कैलिस/ रोहित शर्मा।

वनडे में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ कोहली के सबसे ज्यादा रन

54 बनाम ट्रेंट बोल्ट, मोहाली 2016।

53 बनाम अल्जारी जोसेफ, तिरुवनंतपुरम 2026।

45 बनाम विश्वा फर्नांडो, कोलंबो 2017।

45 बनाम लाहिरू कुमारा, तिरुवनंतपुरम 2023।

45 बनाम प्रेनालेन सुब्रायेन, रांची 2025।

कोहली का भारत में 42वां शतक

कोहली ने भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 260 पारियों में 42वां तक जड़ा। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, जिन्होंने 313 पारियों में 42 शतक जड़े हैं। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को शानदार ढंग से अंत किया। उन्होंने 42वें ओवर में कीसी कार्टी को लगातार 2 छक्के जड़कर मैच को खत्म किया।

भारत-वेस्टइंडीज पहले वनडे के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों में विराट कोहली नंबर 1 और कुलदीप यादव टॉप 5 गेंदबाजों में नंबर 1 बन गए। पूरी खबर पढ़ें।