भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15000 रन पूरा करने से 59 रन दूर हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर होंगे। केवल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की है। अगर कोहली ने 15000 रन रविवार (26 सितंबर) से शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे में पूरा करते हैं तो वह तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे।

विराट कोहली ने 314 मैच की 302 पारियों में 58.59 के औसत से 14941 रन बनाए हैं। तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल करने में 377 पारियां लग गई थीं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन की बात करें तो तेंदुलकर पहले और कोहली दूसरे नंबर पर हैं। तेंदुलकर ने वनडे में सबसे ज्यादा 44.83 के औसत से 18426 रन बनाए हैं। कोहली को उनसे आगे निकलने के लिए 3485 रन बनाने होंगे।

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

नंबर-3 पर कुमार संगकारा ने 14234,चौथे पर रिकी पोटिंग ने 13704, पांचवें पर सनत जयसूर्या ने 13430, छठे पर महेला जयवर्धने ने 12560, 7वें पर रोहित शर्मा ने 11895, 8वें पर इंजमाम उल हक ने 11739, 9वें पर जैक कैलिस ने 11579 और 10वें पर सौरव गांगुली ने 11579 रन बनाए हैं।

खिलाड़ीसमयमैचपारीनॉट आउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट1005004s6s
सचिन तेंदुलकर (भारत)1989-20124634524118426200*44.832136886.234996202016195
विराट कोहली (भारत)2008-2026314302471494118358.591590393.955479181389171
कुमार संगकारा (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका)2000-2015404380411423416941.981804878.86259315138588
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी)1995-2012375365391370416442.031704680.393082201231162
जनत जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका)1989-2011445433181343018932.361472591.22868341500270
महेला जयवर्धने (एशिया/श्रीलंका)1998-2015448418391265014433.371602078.96197728111976
रोहित शर्मा (भारत)2007-2026288280371189526448.951278493.043462161126369
इंजमाम-उल-हक (एशिया/पाकिस्तान)1991-20073783505311739137*39.521581274.24108320971144
जैक कैलिस (अफ्रीका/आईसीसी/साउथ अफ्रीका)1996-2014328314531157913944.361588572.89178617911137
सौरव गांगुली (एशिया/भारत)1992-2007311300231136318341.021541673.72272161122190