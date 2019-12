Ind vs WI 1st ODI: वेस्टइंडीज ने रविवार रात 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज की इस जीत के हीरो बने शिमरॉन हेटमायर। हेटमायर ने 85 गेंद पर अपना पांचवां वनडे शतक पूरा किया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 287 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 47.5 ओवर में 2 विकेट पर 291 रन बनाकर मैच जीत लिया।

इस जीत से वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हेटमायर ने 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 106 गेंदों पर 139 रन की पारी खेली। यह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने शाई होप (102 रन, 151 गेंद) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 218 रन की साझेदारी की। यह वेस्टइंडीज की ओर से भारत के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर ने अपनी पारी के दौरान 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने जडेजा की दो गेंदों पर लगातार छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा शॉट लगाया कि कप्तान विराट कोहली समेत समूची टीम इंडिया दंग रह गई। हेटमायर ने ऐसा शॉट लगाया कि गेंद चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी।

हेटमायर के इस छक्के की लंबाई 102 मीटर मापी गई। हेटमायर के इस शॉट का GIF Hotstar US ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @Hotstarusa से पोस्ट किया है। उसने अपनी पोस्ट का कैप्शन दिया, ‘That’s landed at the Marina beach! यानी यह गेंद तो मरीना समुद्र तट पर जाकर गिरी!’ हेटमायर ने मोहम्मद शमी की गेंद पर पर भी जोरदार छक्का लगाया था। उन्होंने शमी की गेंद को पुल करके बाउंड्री के पार पहुंचाया।

हालांकि, हेटमायर की इस धुआंधार पारी का अंत भी मोहम्मद शमी ने किया। हेटमायर 39वें ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिडविकेट पर श्रेयस अय्यर के हाथों लपके गए। हेटमायर जब आउट हुए उस वेस्टइंडीज का स्कोर 38.4 ओवर में 229 रन था। उसे जीत के लिए 68 गेंद पर 59 रन बनाने थे, जो कि बहुत कठिन काम नहीं था और निकोलस पूरन ने शाई होप के साथ मिलकर इसे पूरा कर भी दिखाया। पूरन ने 4 चौके की मदद से 23 गेंद पर 29 रन की पारी खेली।

