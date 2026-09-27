वेस्टइंडीज ने जस्टिन ग्रीव्स (101 रन) के शतक की मदद से रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में सात विकेट पर 295 रन बनाए। ग्रीव्स ने 108 गेंद की पारी में 12 चौके लगाए। उनके अलावा जॉन कैंपबेल ने 62 रन और आमिर जंगू ने नाबाद 58 रन का योगदान दिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 40 रन देकर चार विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो और नितीश कुमार रेड्डी एक विकेट लिया।

वेस्टइंडीज की शुरुआत देखकर लग रहा था कि टीम 350 के करीब पहुंचेगी, लेकिन अंत में वह 300 रन से भी 5 रन दूर रह गए। गेंदबाजी चुनने के बाद मेजबान टीम के लिए पावरप्ले कठिन था। भारतीय टीम न केवल विकेट लेने और रन रोकने में असमर्थ दिखी। वेस्टइंडीज के पहले 10 ओवरों में 85 रन बनाए।

जस्टिन ग्रीव्स-जॉन कैंपबेल की शानदार साझेदारी

जस्टिन ग्रीव्स आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और जॉन कैंपबेल ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने शतकीय साझेदारी की। इसके बाद अर्धशतक पूरा किया। 20वें ओवर में कैंपबेल को आउट करके कुलदीप ने साझेदारी को तोड़ा। कार्टी तीसरे नंबर पर आए और लय पाने के लिए संघर्ष करते रहे। 20 से 30 ओवर के बीच सिर्फ दो चौके लगे। कार्टी 31 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मेहमान टीम संघर्ष करती दिखी, लेकिन जंगू ने अच्छी पारी खेली अपना दूसरा वनडे अर्धशतक बनाया। वेस्टइंडीज की टीम को 300 के करीब पहुंचा दिया।

वेस्टइंडीज की पारी

वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा जस्टिन ग्रीव्स ने 108 गेंद पर 101 रन ठोके। यह वनडे में उनका पहला शतक था। जॉन कैंपवेल ने 60 गेंद पर 62 रनों की पारी खेली। अमीर जंगू ने 43 गेंद पर 58 रन बनाकर नाबाद रहे। रोस्टन चेज ने 32 गेंद पर 24 रन बनाए। कीसी कार्टी 13 और शाई होप ने 12 रन बनाए। गुणाकेश मोती 4 रन बनाकर नाबाद रहे। ज्वेल एड्रयू बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और नितीश कुमार रेड्डी ने 1 विकेट झटके।

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज का 16 साल का सूखा खत्म

भारत के खिलाफ भारत में वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी की। गार्डन ग्रीनिज और फिल सिमंस के नाम सबसे बड़ी साझेदारी है। दोनों ने 1988 में 164 रनों की साझेदारी की थी। पूरी खबर पढे़ं।