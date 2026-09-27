भारत के खिलाफ पहले वनडे में रविवार (27 सितंबर) को जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने 19.2 ओवर में 135 रन जोड़कर 16 साल का सूखा खत्म किया। 2009 के बाद पहली भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के दोनों ओपनरों ने अर्धशतक जड़े। इससे पहले क्रिस गेल और रुनको मोर्टन ने अर्धशतक जड़ा था।

भारत के खिलाफ भारत में वेस्टइंडीज के लिए वनडे में कैंपबेल और ग्रीव्स ने तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी की। दिग्गज गार्डन ग्रीनिज और फिल सिमंस के नाम भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी है। दोनों ने 1988 में 164 रनों की साझेदारी की थी। ग्रार्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेंस के नाम भारत के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। दोनों ने 1983 में 149 रन की साझेदारी हुई थी। अब कैंपबेल और ग्रीव्स के बीच 135 रनों की साझेदारी हुई।

कैंपबेल-ग्रीव्स की साझेदारी को कुलदीप ने तोड़ा

कैंपबेल और ग्रीव्स की साझेदारी को कुलदीप यादव ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर तोड़ा। कैंपबले 60 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 103.33 का रहा। तब ग्रीव्स 57 गेंद पर 66 रन बनाकर क्रीज पर थे। बता दें कि भारत ने त्रिवेंद्रम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नमन धीर को डेब्यू करने का मौका मिला। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की प्लेइंग इलेवन में भारत ने मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं दी। नमन धीर ने वनडे प्रारूप में अपना डेब्यू किया। उन्होंने इस वनडे सीरीज से पहले शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था पूरी खबर पढ़ें।