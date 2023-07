IND vs WI Playing 11: इन खिलाड़ियों को परखेंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, ये हो सकती है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

IND vs WI 1st ODI Playing 11 Prediction: मेजबान वेस्टइंडीज कुछ युवाओं को मौका देना चाहेगी। जेसन होल्डर और निकोलस पूरन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में यह उनके लिए खुद को साबित करने का एक आदर्श अवसर होगा।

भारत vs वेस्टइंडीज पहला वनडे: सूर्यकुमार यादव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और उमरान मलिक बाएं से दाएं। (फाइल फोटो)

India vs West Indies 1st ODI 2023 Playing 11: भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार यानी 27 जुलाई 2023 से बारबाडोस के ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी। 2023 एकदिवसीय विश्व कप में चार महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ कुछ खिलाड़ियों को परखने और साथ ही टीम में स्थापित सदस्यों को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, मेजबान वेस्टइंडीज जो विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही, वह कुछ युवाओं को अगले चक्र के लिए पुनर्निर्माण का मौका देना चाहेगी। जेसन होल्डर और निकोलस पूरन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में यह कुछ युवाओं के लिए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और खुद को साबित करने का एक आदर्श अवसर होगा। यहां हम पहले वनडे इंटरनेशनल की संभावित प्लेइंग इलेवन, लाइव स्ट्रीमिंग, ड्रीम 11/फैंटेसी इलेवन की जानकारी दी गई है। इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं भारत और वेस्टइंडीज की टीमें भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, इशान किशन/संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट/मुकेश कुमार। वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, केसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, केविन सिंक्लेयर, अल्जारी जोसेफ, ओशाने थॉमस, जेडेन सील्स/यानिक कारिया। पहले वनडे के लिए यह ड्रीम 11 आपको दिला सकती है पॉइंट्स विकेटकीपर: शाई होप (उप कप्तान)। बल्लेबाज: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, शिमरॉन हेटमायर, शुभमन गिल, ऑलराउंडर: रविंद्र जडेजा, हार्दिक पंड्या, काइल मेयर्स। गेंदबाज: शार्दुल ठाकुर, अल्जारी जोसेफ, कुलदीप यादव। इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें वापसी कर रहे शिमरॉन हेटमायर का वनडे में भारत के खिलाफ औसत 45.45 और स्ट्राइक रेट 121.35 है। साल 2022 से वनडे में शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, इशान किशन और संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा है। अल्जारी जोसेफ का भारत के दो प्रमुख बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने दोनों को 3-3 बार आउट किया है। भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे भारत में कब और कहां लाइव देखें? भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच जियो सिनेमा और फैनकोड पर भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दूरदर्शन का डीडी स्पोर्ट्स चैनल भी मैच का लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा।

