IND vs SL: मैच के बाद रोहित शर्मा ने बताया, कैसे बनाया T20I का सबसे तेज शतक

भारत की श्रीलंका पर दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में जीत की नींव कप्तान रोहित शर्मा ने रखी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित के 118 और केएल राहुल के 89 रन की मदद से पांच विकेट पर 260 रन बनाये और फिर श्रीलंका को 172 रन पर आउट कर दिया। रोहित ने मैच प्रजेंटेशन में कहा कि होलकर स्टेडियम में परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिये अनुकूल थी और ऐसे में किसी भी स्कोर का बचाव करना आसान नहीं था। रोहित ने मैच के बाद कहा, “मंच सज चुका था। बल्लेबाजी के लिये स्थिति आदर्श थी। मैंने लाइन में आकर गेंद हिट करने की कोशिश की और इसमें मैं सफल रहा। यहां पर किसी भी स्कोर का बचाव करना आसान नहीं था। केएल राहुल बहुत अच्छी फार्म में है।” भारत ने मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा की 43 गेंदों में 12 चौके और 10 छक्कों की मदद से खेली गई 118 रन और उनके सलामी जोड़ीदार लोकेश राहुल की 49 गेंदों में पांच चौके और आठ छक्कों की मदद से खेली 89 रनों की पारी के दम पर 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए थे।

रोहित ने इस मैच में अपने करयिर का दूसरा टी-20 शतक जड़ा। यह उनका टी-20 में सर्वोच्च स्कोर भी है। इसके अलावा वह भारत की तरफ से टी-20 में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने अपना पहला शतक दो अक्टूबर 2015 को धर्मशला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। रोहित ने उस मैच में 106 रन बनाए थे। रोहित ने राहुल के साथ पारी की शुरुआत की और शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 12.4 ओवरों में 165 रनों की साझेदारी की। यह भारत के लिए पहले विकेट के लिए टी-20 में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

रोहित ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यूज पर चौका मार अपना शतक पूरा किया। इसके लिए रोहित ने सिर्फ 35 गेंदें लीं और 11 चौके तथा आठ छक्के लगाए। यह टी-20 अतंर्राष्ट्रीय में संयुक्त रूप से लगाया गया सबसे तेज शतक है। इस मामले में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर की बराबरी की है। मिलर ने इसी साल 29 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में ही शतक जड़ा था।

I rely more on timing and playing according to fields: Rohit Sharma #INDvSL https://t.co/sg5NqHMv8A

