भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के लिए श्रीलंका दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन शनिवार (8 अगस्त) को जायसवाल बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। श्रीलंका के तेज गेंदबाज विश्वा फर्नांडो ने उन्हें भारतीय पारी की दूसरी ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। दिलुम सुदीरा ने बैकवर्ड पॉइंट पर उनका कैच लपका।

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विश्वा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप से बल्लेबाज से दूर गेंद की। बाहर निकलती गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने तेज बल्ला चलाया। वह बैकवर्ड पॉइंट पर कैच हो बैठे। यशस्वी इस तरह से आउट फेंककर काफी निराश होंगे। उनके पास लंबी बल्लेबाजी करके परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने का अच्छा मौका था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज में भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल काफी महत्वपूर्ण होंगे।

यशस्वी जायसवाल का 2025 में प्रदर्शन

यशस्वी जायसवाल पर केएल राहुल के साथ मिलकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भी जायसवाल का बल्ला नहीं चला था। वह 24 रन बनाकर आउट हो गए। 2025 में उन्होने अच्छा प्रदर्शन किया था। 10 मैच की 19 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 745 रन बनाए थे।

यशस्वी का साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं चला बल्ला

यशस्वी जायसवाल का पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बल्ला नहीं चला था। भारतीय टीम यह सीरीज 0-2 से हारी थी। इस सीरीज में बाएं हाथ का यह बल्लेबाज 4 पारियों में केवल 1 अर्धशतक लगा सका था। उन्होंने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 58 रन बनाए थे। दूसरी पारी में 13 रन बनाए थे। ईडन गार्डन में खेले गए पहले टेस्ट 12 और दूसरी पारी में 0 रन बनाए थे। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पारी पारी में 175 रनों की पारी खेली थी।

श्रीलंका 11 ने बनाए 363 रन

भारत के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन श्रीलंका ने 8 विकेट गंवा दिए। भारत की तरफ से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को एक भी विकेट नहीं मिला। वहीं कुलदीप, जडेजा और मानव ने 2-2 सफलता हासिल की। पूरी खबर पढ़ें।