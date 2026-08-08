श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन शनिवार (8 जुलाई) को देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़कर प्लेइंग 11 में जगह के लिए दावा ठोक दिया। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की चोट के बीच पडिक्कल की पारी भारत के लिए राहत भरी खबर है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कोलंबो में काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी की और 5 गेंद पर 3 चौके जड़कर शतक पूरा किया। इसके बाद रिटायर हो गए।

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पडिक्कल जब क्रीज पर आए थे तब भारत की शुरुआत काफी खराब हुई थी। यशस्वी जायसवाल दूसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 गेंद पर 96 रन जोड़े। इस साझेदारी में पडिक्कल ने 56 रन बनाए। केएल राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ देवदत्त पडिक्कल ने 72 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल ने 50 गेंद पर 47 रन बनाए।

देवदत्त पडिक्कल ने 121 गेंद पर शतक पूरा किया

देवदत्त पडिक्कल ने 121 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाए और रिटायर होकर मैदान से बाहर गए। हालांकि, पडिक्कल को भाग्य का भी साथ मिला। शतक पूरा करने से एक गेंद पहले वह आउट होने से बचे। रमेश मेंडिस ने अपनी ही गेंद पर उनका का कैच टपका दिया। इसके बाद पडिक्कल मुस्कराते दिखे। अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और शतक पूरा किया।

भारत के लिए राहत भरी खबर

बता दें कि साई सुदर्शन चोटिल होने के कारण बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के रिहैब कर रहे हैं। उनकी उपलब्धता पर संशय है। इस बीच कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं। गिल को दाएं हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगी थी। इसके कारण वह 3 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए भी नहीं आए। ऐसे में देवदत्त पडिक्कल की शतकीय पारी भारत के लिए राहत भरी खबर है।

श्रीलंका दौरे पर यशस्वी जायसवाल की खराब शुरुआत

भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के लिए श्रीलंका दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन जायसवाल बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। पूरी खबर पढ़ें।